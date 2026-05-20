PSOE Granada pide a Carazo "evitar colapso del Corpus" por la huelga y exigir "fin de la brecha salarial" en el metro

La portavoz del grupo municipal del PSOE de Granada, Raquel Ruz. - PSOE GRANADA

GRANADA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha exigido este miércoles a la alcaldesa, Marifrán Carazo, "que abandone su actitud pasiva y medie de forma urgente para detener la huelga de trabajadores del Metro de Granada antes del inicio de las fiestas del Corpus".

Ruz ha instado a la regidora a ejercer sus responsabilidades como alcaldesa "y a trabajar sin descanso para garantizar la movilidad" de la ciudad en unas fechas absolutamente cruciales.

En su intervención, la responsable socialista ha reclamado a Carazo "que levante la voz de una vez por todas" ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , y exija para el transporte público de Granada "exactamente las mismas condiciones y recursos de los que ya disfrutan otras capitales andaluzas como Málaga y Sevilla".

Ruz ha lamentado que el silencio del equipo de gobierno local ante este conflicto laboral "evidencia una preocupante falta de liderazgo a la hora de defender los intereses de la ciudad frente al gobierno andaluz".

Asimismo, Ruz ha afirmado que los granadinos y granadinas "no tienen que pagar en absoluto la sumisión de Carazo al gobierno de Moreno Bonilla". Según la portavoz, permitir que los paros en el servicio del metropolitano lleguen a materializarse durante la semana grande causaría "un grave perjuicio a los miles de usuarios que dependen del transporte público para desplazarse al recinto ferial, afectando de lleno a la dinámica a nuestra semana grande".

La portavoz del PSOE ha señalado que el origen del conflicto radica en un agravio laboral que la Junta de Andalucía mantiene con la provincia. En este contexto, ha señalado que "es inaceptable que los trabajadores del Metro de Granada, que sostienen un servicio público esencial, tengan una brecha salarial de 10.000 euros anuales respecto a otras provincias andaluzas como Málaga o Sevilla".

La edil del PSOE ha recordado que el servicio de metro es una infraestructura "esencial" durante la semana del Corpus, ya que absorbe gran parte de los desplazamientos al recinto ferial, garantizando no solo una movilidad fluida sino también la seguridad de miles de personas.

En este sentido, ha advertido que una huelga en estos días de máxima afluencia provocaría "un colapso inasumible en el tráfico de la capital y en los accesos de la zona norte". Por ello, ha reprochado a Carazo que, a escasos días del inicio de las fiestas, "siga sin ejercer la presión política necesaria para forzar un acuerdo y evitar un caos que afectará tanto a residentes como a visitantes".

Para finalizar, Ruz ha insistido en que el agravio comparativo de la Junta de Andalucía con Granada ya es insostenible y afecta directamente a la calidad de los servicios públicos.

Ha recalcado que mientras otras ciudades andaluzas ven cómo se atienden rápidamente las demandas de sus plantillas de transporte y se mejoran sus infraestructuras con un claro respaldo autonómico, en Granada "el Partido Popular prefiere mirar hacia otro lado".