El PSOE de Huelva hace un llamamiento para elegir la papeleta de Montero en el 17M "en defensa de los derechos"

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, en la manifestación del 1 de mayo. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha hecho un llamamiento este viernes 1 de mayo, a elegir en las elecciones autonómicas del 17 de mayo la papeleta del PSOE, que "defiende la salud, los servicios públicos, los salarios y los derechos".

Así lo ha puesto de manifiesto durante su participación, junto a otros representantes socialistas, en la manifestación del Día Internacional de los Trabajadores, convocada por los sindicatos UGT y CCOO.

María Eugenia Limón ha subrayado que este 1 de mayo "tiene que ir unido a la defensa de la subida de los salarios, a la defensa de la democracia y a la mejora de la calidad de vida de todas las personas", destacando además que esta fecha cobra una especial relevancia al situarse como antesala de la cita electoral del próximo 17 de mayo, según ha recogido la formación política en una nota.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, "debemos tenerlo claro, hay que elegir la papeleta del Partido Socialista. Es la papeleta que defiende tus derechos, la que defiende la subida de tu salario y, sobre todo, la que defiende tu salud y nuestros servicios públicos", ha manifestado.

Además, la dirigente socialista ha invitado a todos los ciudadanos de la provincia de Huelva a escuchar todas las propuestas del PSOE durante la campaña electoral y a respaldarlas con su voto, destacando que "ese voto útil es el que garantiza la sanidad de nuestros familiares, de nuestros hijos y la sanidad de nuestra nación".

Asimismo, Limón ha puesto el foco en la situación sanitaria de la provincia, señalando que "en Huelva no contamos con un hospital materno-infantil, hay esperas de más de 24 horas en urgencias, más de 83.000 personas en lista de espera y demoras de más de 500 días para ver a un especialista".

Ante esta realidad, ha defendido que "es de justicia reforzar y proteger los servicios públicos". María Eugenia Limón ha remarcado que "el 1º de Mayo también es un día para elegir entre modelos, el modelo de los salarios dignos que nos da la estabilidad a los trabajadores y trabajadoras o el de los retrocesos y el bloqueo, que es el modelo del PP".

Finalmente, la dirigente socialista ha recordado que el Gobierno de España ha demostrado que "se puede gobernar para una mayoría social", poniendo como ejemplo la subida del Salario Mínimo Interprofesional en más de un 66%, pasando de 735 a 1.221 euros, "una medida de justicia social, porque si la vida es más cara, los salarios también deben ser más altos".

