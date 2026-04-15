PSOE insta a la alcaldesa de La Puerta (Jaén) a pedir disculpas por suspender a un empleado ahora readmitido

JAÉN 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha instado a la alcaldesa de La Puerta de Segura (Jaén), Virtudes Puertas (PP), a "dar la cara" y "pedir disculpas" por suspender en 2022 a un empleado del Ayuntamiento al que ahora ha tenido que readmitir tras el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El Alto Tribunal ha dado la razón a este trabajador que fue suspendido tres años de empleo y sueldo y al que, ahora, el Consistorio ha tenido que readmitir reponiéndole las condiciones laborales que le había quitado.

"El PP entró en el Ayuntamiento como elefante en cacharrería, persiguiendo y maltratando a los trabajadores, y ahora el TSJA le aplica un severo correctivo que también ha sido confirmado por el Tribunal Supremo", ha apuntado la secretaria general del PSOE de La Puerta, Rosario Sánchez.

El TSJA obliga a restituir a este trabajador los derechos perdidos estos cuatro años (2022-2026), incluyendo salarios, vacaciones y días de asuntos propios, lo que se suma al hecho de que el Ayuntamiento ha tenido que contratar a otra persona para cumplir con su función.

En 2022, el Ayuntamiento de La Puerta de Segura suspendió de empleo y sueldo durante tres años a su arquitecto técnico por una presunta incompatibilidad entre su puesto y su actividad privada.

El Ayuntamiento intentó recurrir al Tribunal Supremo, pero éste inadmitió el recurso. Sánchez ha afirmado que La Puerta de Segura "no se merece una alcaldesa y un equipo de gobierno que están más preocupados de perseguir a trabajadores y profesionales, que de gestionar correctamente el Ayuntamiento".