El PSOE de Jaén acusa a Moreno y el PP de "mentir" a los vecinos de Las Protegidas "prometiendo la descatalogación"

Archivo - La secretaria de Política Municipal de la agrupación local del PSOE de Jaén, África Colomo. - PSOE DE JAÉN - Archivo

JAÉN 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha reclamado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y al PP "que pidan perdón por mentir a los vecinos" de Las Protegidas --inscritas en 2006 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con la oposición de sus propietarios-- "prometiéndoles la descatalogación de las viviendas a cambio de sus votos".

Así lo ha indicado en una nota la secretaria de Política Municipal de la Agrupación Local, África Colomo, después de que el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, haya afirmado que "no se plantea la necesidad de esa descatalogación", ya que "actualmente se está dando satisfacción plena a todo aquello que los vecinos están planteando" para "mejorar" sus condiciones.

Al respecto, la también concejala en el Ayuntamiento de la capital ha criticado que "el PP haya incluido hasta en tres programas electorales la descatalogación de las viviendas y elecciones tras elecciones siga sin cumplir".

Una promesa que se vio "blanco sobre azul en los programas" de los tres últimos comicios autonómicos. "Es más, hasta el anterior candidato del PP a la Alcaldía y malogrado alcalde de la ciudad, Agustín González Romo, lo propuso en 2023, en un mitin con Moreno en el que, incluso, llegaron a decir que la Consejería de Cultura ya estaba tramitando la descatalogación. Tres años después, todo sigue en el limbo, usaron a los vecinos y su voto y si te he visto no me acuerdo", ha destacado.

Al hilo, Colomo ha señalado que ni el presidente de la Junta ni el PP de Jaén han cumplido con los propietarios, "a los que tienen que decir si van a cumplir o van a seguir mintiéndoles incluyendo en otro programa electoral más la promesa de liberación de la protección administrativa de Las Protegidas".

Por otra parte, la concejala ha lamentado que "la Junta y el PP vendan como propia" la rehabilitación de viviendas en Las Protegidas "un proyecto trabajado por Julio Millán en el Ayuntamiento de Jaén y dotado con fondos Next Generation".

En este sentido, ha explicado que fue la Sociedad Municipal de la Vivienda (Somuvisa) "la que hizo un gran trabajo en 2021 para reunir a los propietarios de viviendas interesados en la rehabilitación tanto en Las Protegidas como en El Valle para elaborar un expediente que con fondos europeos conseguidos por el Gobierno de España de los que la Junta solo era intermediaria".

"Por tanto, se trata de un proyecto con sello socialista por los cuatro costados que el PP viene hoy a vender como propio. De Moreno los vecinos de Las Protegidas solo esperan lo que les prometió, que les descatalogue las viviendas, pero ni está ni se le espera", ha concluido la dirigente socialista.