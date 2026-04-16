El PSOE de Jaén denuncia en Villacarrillo el "estado lamentable" de la A-6203 y los "incumplimientos" de la Junta

Visita a la A-6203. - PSOE DE JAÉN

VILLACARRILLO (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Jaén ha denunciado este jueves el "estado lamentable" de la carretera A-6203, que une Villacarrillo con Castellar y la comarca del Condado, y ha criticado los "incumplimientos" de la Junta de Andalucía y del PP, que llevan "años prometiendo su arreglo".

"Todo lo que dijo Jesús Estrella --exdelegado del Gobierno andaluz en la provincia-- en 2021 ha sido una auténtica falsedad porque la carretera está en peor estado, con más baches y con más blandones. El Gobierno de Moreno Bonilla es el Gobierno del parcheo, la publicidad y la propaganda", ha afirmado el candidato al Parlamento andaluz Víctor Torres.

Así lo ha indicado en una visita a esta vía, donde "se puede comprobar el enésimo incumplimiento" de la Junta, según ha informado el PSOE jiennense. Al respecto, ha lamentado que, "tras ocho años de Gobierno de Moreno y de múltiples promesas de Estrella, hoy candidato del PP, se ve que todo es publicidad y propaganda" y que "no han hecho nada".

El dirigente socialista ha apuntado que similar situación se ha vivido en la carretera a Mogón, que "han dado lugar a que se corte para que la Junta actúe, a pesar de las reivindicaciones de arreglo integral" que se estaban formulando desde hace años.

"Para qué le sirve a Villacarrillo tener a representantes en el Gobierno andaluz, como la delegada de Agricultura, si pone encima de la mesa los problemas reales del municipio, o de qué le sirve tener un alcalde del PP, que es muy valiente reivindicando al Gobierno de España, pero muy servil cuando se trata de reivindicar a la Junta y al PP", ha preguntado.

Por su parte, la portavoz socialista de Villacarrillo, Rosa Espino, ha avanzando que el PSOE vuelve a llevar una moción al Ayuntamiento para exigir el arreglo de esta carretera, para que el Ayuntamiento reivindique su acondicionamiento porque "lleva muchos años en muy malas condiciones". "Lo volvemos a pedir, porque está cada vez peor, con más baches", ha explicado.

Al hilo, ha señalado que hace unos años Estrella y el alcalde de Villacarrillo anunciaron "a bombo y platillo" que iban a arreglarla, pero exceptuando unas actuaciones puntuales vinculadas a la A-32, "no se ha llevado a cabo ninguna intervención adicional por parte de la Junta ni se le espera". Mientras tanto, el alcalde sigue "callado" y "sin pedir nada a sus compañeros" del Gobierno andaluz.

Finalmente, en alusión a un reciente foro del PP sobre turismo celebrado en Villacarrillo, ha subrayado que, "para promover el turismo lo primero es mantener en buen estado las carreteras", algo que, a su juicio, "Junta y PP no cumplen".