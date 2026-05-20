El PSOE de Jaén elegirá en comité extraordinario al candidato a la Presidencia de la Diputación ante la salida de Reyes

Reunión de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén ha convocado este miércoles un comité provincial extraordinario el próximo 25 de mayo para elegir al candidato a la Presidencia de la Diputación, toda vez que Francisco Reyes, que ostenta el cargo desde 2011, deberá dejarlo antes de tomar posesión de su acta como parlamentario andaluz.

"El lunes se convocarán los órganos necesarios hasta que, en última instancia, el Comité Provincial designe al nuevo candidato a la Presidencia de la Diputación, todo ello con el objetivo de formalizar este relevo en el menor tiempo posible", ha explicado el secretario de Organización, Víctor Torres, antes de la reunión de la Ejecutiva.

En este sentido, ha indicado que, una vez que Reyes ha obtenido el acta de parlamentario andaluz en las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, en este encuentro se abordado "el relevo" al frente de la Administración provincial, según ha informado el PSOE jiennense. Una responsabilidad para la que el vicepresidente primero y secretario general del PSOE, Juan Latorre, aparece como principal opción.

Esta sucesión no ha sido el único asunto tratado en la Ejecutiva Provincial, en la que también se han analizado los resultados de las elecciones andaluzas, sobre las que Torres ha subrayado que "no son unos resultados satisfactorios para el PSOE".

No obstante, ha matizado que se ha logrado un aumento de la participación que ha permitido a Jaén ser una de las dos provincias andaluzas con mayor participación, "con un crecimiento superior a los seis puntos" respecto a 2022.

Además, Jaén ha sido "la provincia andaluza con mayor índice de apoyo al PSOE, superior al 27 por ciento, cuatro puntos por encima de la media regional". "Esto nos permitió sortear las encuestas que nos daban tres parlamentarios y nos permitió mantener el cuarto", ha comentado.

Finalmente, el responsable de Organización ha avanzando que el PSOE va a convocar el resto de órganos provinciales para seguir analizando de manera más exhaustiva estos resultados, municipio a municipio. Algo que, además, se hace "con el objetivo fundamental que es poner la mirada en las elecciones municipales de mayo de 2027", en las que el PSOE se va "a emplear a fondo".