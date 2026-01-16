PSOE-A: Montero "hace más por los andaluces" con la nueva financiación que Moreno en siete años en la Junta

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en un foro sobre financiación autonómica en Granada. - PSOE

GRANADA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha defendido este viernes que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, "hace más por los andaluces" con el modelo de nuevo sistema de financiación autonómica que ha presentado que el líder del PP-A, Juanma Moreno, "en siete años" que cumple estos días como presidente de la Junta.

Así lo ha señalado la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en una atención a los medios de comunicación en Granada, antes de participar este viernes por la tarde en un foro sobre financiación autonómica.

María Márquez ha señalado que acudía a Granada a "poner en valor" dicha propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que presentó la semana pasada la vicepresidenta y a ministra de Hacienda, y a poner "en valor que María Jesús Montero hace más por los andaluces con esta medida que (Juanma) Moreno Bonilla en siete años que lleva al frente de la Junta de Andalucía".

En esa línea, la 'número dos' de la dirección del PSOE-A ha criticado que lo único a lo que se ha dedicado Moreno durante el tiempo que lleva como presidente de la Junta ha sido a "confrontar con el Gobierno de España y con los catalanes, confrontar entre territorios".

"Decía que iba a haber un trato de favor del Gobierno de España a Cataluña con el 'cupo catalán'" y ha sido "mentira, mintió", porque "no hay cupo catalán", ha relatado en esa línea María Márquez antes de agregar que el presidente apremió a la ministra Montero a poner "encima de la mesa un modelo de financiación que cumpliera con el acuerdo del Parlamento de Andalucía" que en 2018 apoyaron los grupos del PSOE-A y el PP-A, que contemplaba "una financiación de 4.000 millones de euros más para Andalucía" cada año, y con la propuesta del Ministerio de Hacienda la comunidad autónoma recibiría una financiación adicional incluso superior a esa cifra, de hasta "4.850 millones", ha subrayado.

La vicesecretaria general del PSOE-A ha valorado además que, "con el dinero que se está poniendo encima de la mesa" de la mano de la propuesta de reforma del sistema de financiación diseñado por el Gobierno, y "con el Fondo de Compensación Interterritorial", Andalucía, que ha sido "históricamente una comunidad autónoma infrafinanciada", se pondría "en la media de la financiación de todas las comunidades autónomas" españolas.

Dicho esto, María Márquez ha señalado que Juanma Moreno urgió a Montero a "que presentara el modelo de financiación ya", y ahora los socialistas "le decimos" al presidente de la Junta "que lo acepte ya, que lo firme".

La vicesecretaria socialista ha concluido reprochando a Moreno que "no tiene ninguna propuesta para Andalucía", y "la única" que tiene es la "confrontación", cuando los andaluces "no tenemos tiempo que perder, porque lamentablemente son muchos los problemas" que atraviesan los ciudadanos por la "política de privatización" del Gobierno del PP-A, según ha apostillado María Márquez antes de concluir reivindicando que, con el modelo presentado por Montero, "viene a ponerse en valor, a blindar y a defender los servicios públicos de Andalucía".

"NO EXISTEN RAZONES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS PARA DECIR QUE NO"

Por su parte, la secretaria general del PSOE local de Granada, Raquel Ruz, ha denunciado la "incoherencia" de la Junta en torno a esta propuesta de sistema de financiación, ya que, según ha sostenido en la misma atención a medios antes de este foro, "no existen razones políticas ni económicas para decir 'no' a esta inyección de recursos".

Raquel Ruz ha reprochado así un "servilismo ciego" de Moreno "a Feijóo y Ayuso", en referencia a los presidentes del PP nacional y madrileño, respectivamente, y ha agregado que el presidente de la Junta "no puede seguir trampeando" y "no puede decir públicamente que 'no' al modelo y poner la mano por detrás para recibir el dinero".

Ruz ha vinculado esta financiación directamente con los problemas locales de Granada, y en esa línea ha manifestado que "ese dinero es el que hace falta para que no se cierren centros de salud como el de Fortuny-Velluti, para que la sanidad en nuestros barrios no se desmorone, y para que las listas de espera dejen de ser un castigo para las familias granadinas".

Ambas dirigentes socialistas han concluido que, al ser un sistema voluntario el que ha presentado el Ministerio de Hacienda, "la pelota está en el tejado de San Telmo", en referencia al Gobierno de la Junta de Andalucía.

"Moreno Bonilla tiene que estar a la altura. Si provoca que Andalucía se quede atrás por su incapacidad de anteponer los intereses de nuestra tierra a los de su partido, estará cometiendo una traición sin precedentes. Tiene que decir 'sí' alto y claro a los 4.850 millones adicionales", han aseverado las representantes socialistas.

Finalmente, la líder de los socialistas granadinos, Raquel Ruz, ha subrayado que "la financiación autonómica no es un debate de cifras, sino de personas", y ha criticado que, a pesar de que Andalucía recibe "hoy más fondos que nunca por parte del Gobierno de España", la provincia de Granada "sufre un deterioro sin precedentes en sus servicios esenciales".

"De nada sirve hablar de financiación si Moreno Bonilla y la señora (Marifrán) Carazo --alcaldesa de Granada-- callan mientras se cierran centros de salud en el Albaicín o se mantienen las listas de espera en la dependencia más altas de la historia", ha aseverado Raquel Ruz para concluir.