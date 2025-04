PSOE-A: Moreno "no es capaz de dar respuesta" a los aranceles de Trump ni a las reclamaciones sobre sanidad y vivienda

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Área de Política Institucional del PSOE-A, Daniel Pérez, ha acusado este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), de no ser "capaz de dar respuesta" adecuada ni a los aranceles que "quiere imponer" el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni a lo que reclaman los ciudadanos en materia de sanidad y vivienda.

Así lo ha venido a trasladar el dirigente socialista en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A, en Sevilla, en la que ha contrapuesto la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez ante el anuncio de aranceles de la administración estadounidense y la del Ejecutivo andaluz que preside Juanma Moreno.

Daniel Pérez ha valorado que el presidente Pedro Sánchez "rápidamente", tras el anuncio de imposición de aranceles, "se puso en contacto con todos los agentes implicados y vino a hacer un ofrecimiento importantísimo de 14.000 millones de euros en ayudas", de los que el Consejo de Ministros aprobará este martes "el primer paquete, por valor de 5.000 millones", según ha detallado.

Ha sido "una respuesta rápida, contundente, necesaria ante una situación que preocupa a muchos andaluces, sobre todo del sector agroalimentario", según ha valorado el representante del PSOE-A, que, "por el contrario", ha criticado que Juanma Moreno "no está haciendo prácticamente nada, más allá de un anuncio" este pasado lunes "buscando una foto" tras reunirse con los máximos dirigentes de los sindicatos UGT-A y CCOO-A y de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

Daniel Pérez ha denunciado así que Moreno "no da respuesta de forma necesaria y urgente a lo que necesita el campo andaluz y Andalucía" ante dichos aranceles, y ha advertido de que "no podemos conformarnos con una ayuda de once millones de euros para promoción a través de la Agencia Trade para aumentar las exportaciones".

"Esa no es la respuesta", según ha sentenciado el representante socialista, que en esa línea ha defendido que la que debe dar tendría que pasar por "medidas concretas de ayuda al campo andaluz, al sector agroalimentario", y al respecto ha puesto de relieve que "Andalucía exporta a Estados Unidos por valor de más de 3.100 millones de euros", un dato que la Junta debe "tener en cuenta", según ha remarcado.

Así, Daniel Pérez ha sostenido que la Junta y su presidente, Juanma Moreno, "no pueden estar parados, puestos de perfil, esperando a que pase el tiempo", cuando debe implementar "ayudas" que "son necesarias y tienen que ser urgentes".

SANIDAD

Por otro lado, el coordinador del Área de Política Institucional del PSOE-A ha acusado a Moreno de no ser "capaz de dar respuesta" a las reclamaciones en materia sanitaria tras la "multitudinaria" manifestación del pasado sábado en Sevilla, en la que "100.000 andaluces salimos a la calle para decirle alto y claro que ya está bien del desmantelamiento de la sanidad pública que se está haciendo en nuestra comunidad autónoma", según ha remachado.

Daniel Pérez ha incidido en señalar que los andaluces que se manifestaron quisieron "exigirle" a Moreno "que cambie el rumbo sanitario", y ha criticado que el presidente "todavía sigue callado, escondido en su Palacio en San Telmo y sin ser capaz de dar una respuesta".

Como "tampoco ha sido capaz de dar una respuesta ante las manifestaciones" que se produjeron también el pasado sábado en varios puntos de Andalucía por una "vivienda digna", según ha continuado el representante del PSOE-A, y al respecto ha remarcado que "las políticas de materia de vivienda son competencias autonómicas".

Al hilo, Daniel Pérez ha criticado también que Moreno "está tomando una actitud pasiva ante Vox y es incapaz de exigirle" a dicho partido "que se manifieste de forma rotunda y clara en favor del campo andaluz, del sector agroalimentario andaluz, que está viendo cómo Vox le está dando la espalda" y "es incapaz de defender de forma patriótica" al campo, "a los agricultores, a los ganaderos que ven que en este momento los aranceles les están suponiendo incertidumbre, miedo".

Al hilo, Daniel Pérez ha aludido a "los pactos que mantiene Vox con el PP en determinadas comunidades autónomas y también en municipios" donde gobiernan juntos, y ha aseverado que son "pactos de la vergüenza hoy más aún si cabe, porque en lugar de defender los intereses de los españoles y de los andaluces", Vox se muestra "servil a las propuestas que hace Donald Trump", mostrándose como un partido "perjudicial para el campo andaluz", y al respecto ha considerado "una vergüenza" que Juanma Moreno "sea incapaz de exigirle nada".

UNIVERSIDADES

Por otro lado, Daniel Pérez ha aludido al encuentro que el presidente de la Junta mantiene este martes con los rectores de las universidades públicas en Jaén, y ha aprovechado para reclamar a Juanma Moreno que "escuche" a dichos rectores, que "defienden a la universidad pública, la que es de todos, la que está sustentada con los impuestos de los andaluces y que, en los últimos años, lo que han visto es un ataque directo" cuando la Junta "ha recortado los presupuestos" a las universidades andaluzas, "o de forma indirecta" cuando el Gobierno andaluz "ha ido promoviendo universidades privadas que no reúnen los estándares de calidad necesarios para ser ni siquiera aprobadas", ha abundado el responsable socialista.

"Ante esta situación, le pedimos a Moreno Bonilla que escuche a los rectores de las universidades públicas, que defienda la universidad pública y que dé la cara, a diferencia de lo que no está haciendo en estos momentos con la situación sanitaria, para defender que la universidad pública tiene que estar bien financiada, que tiene que tener todo el respaldo del Gobierno de Andalucía, y que deje de atacarla de forma directa recortando los presupuestos, o de forma indirecta con la aprobación de universidades privadas que generarán una competencia desleal con la universidad pública", ha concluido.