PSOE-A niega "agujeros" financieros en la Consejería de Fomento y pide que la Junta "no engañe" a los andaluces

Actualizado 26/02/2019 12:31:11 CET

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario socialista por Jaén Felipe López ha querido dejar claro este martes que "no hay ningún agujero" financiero en la Consejería de Fomento, departamento que él mismo dirigió en la pasada legislatura, bajo la presidencia de Susana Díaz, y ha manifestado que "Andalucía se merece un gobierno que no engañe" a sus ciudadanos.

En una atención a medios en Sevilla junto a la portavoz de Fomento del Grupo Parlamentario Socialista, Beatriz Rubiño, Felipe López ha acusado a su sucesora al frente de la Consejería de Fomento, Marifrán Carazo (PP-A), de recurrir "con total descaro y desfachatez" a "una falsedad", porque "no hay ningún agujero" en dicho departamento del Gobierno andaluz.

Al respecto, López ha indicado que "un agujero, en términos presupuestarios, del lenguaje coloquial, es cuando se ha producido un gasto que no tiene respaldo presupuestario, y eso no es lo que ocurre aquí".

En esa línea, el ex titular andaluz de Fomento ha indicado que, "cuando la consejera habla por ejemplo de agujero del metro de Granada", realmente se refiere a partidas pendientes de pagar que están contempladas "en el plan económico financiero" de dicha infraestructura.

"Eso está aprobado y es público", ha aseverado López, quien ha apostillado que "lo que tiene que hacer el Gobierno" actual "es aprobar el Presupuesto, y si considera que el metro de Granada tiene que seguir funcionando, tiene que dotarlo presupuestariamente y, si no, que lo pare, y que se lo explique a los granadinos".

De igual modo, López ha indicado que es cierto que están pendientes de pago las ayudas al alquiler de "Málaga y Sevilla", porque "el proceso de tramitación ha sido largo, como era obligado por parte del Estado en concurrencia competitiva", y ha emplazado a la consejera actual a que, "si no quiere pagar" esos montantes, "que se lo diga a quien está esperando cobrar".

También ha animado a Carazo a que, "si quiere parar las obras del desdoblamiento de Alcalá de Guadaíra-Dos Hermanas (Sevilla), o de la pasarela entre el Polígono Pisa y la estación de metro de Ciudad Expo", en Mairena del Aljarafe (Sevilla), "que lo pare, que se lo explique a los ciudadanos, y así acabará encontrándose un presupuesto que no tiene cargas, pero es que las obras tienen una ejecución plurianual", según ha remachado López.

En la misma línea, ha manifestado que si la consejera "no quiere pagar lo que representa el compromiso de explotación del metro de Sevilla, que lo pare, que se lo explique a los ciudadanos, pero no puede trasladar, mintiendo a los ciudadanos, que esto es un gasto", porque en realidad "es un compromiso legalmente establecido por el Gobierno de Andalucía en una concesionaria que explota el metro de Sevilla" y "a la que hay que pasarle todos los años una cantidad para que siga funcionando".

Para el exconsejero, las manifestaciones de Carazo reflejan que, o bien desconoce "absolutamente cómo funciona de forma ordinaria la administración o, si lo conoce, es un intento burdo de manipulación tratando de engañar a los andaluces, y Andalucía se merece un gobierno que no los engañe".

En esa línea, Felipe López ha preguntado a los 'populares' si "saben o no qué margen de maniobra en términos presupuestarios existe", porque "si han estado sesteando estos años es que no sabían cuál era la situación real desde el punto de vista de las capacidades de inversión del Gobierno de Andalucía".

"DEMAGOGIA"

El parlamentario socialista se ha preguntado también que, si los 'populares' sabían esa situación, "cómo se permiten hacer ese reguero, esa catarata de demagogia por el conjunto de Andalucía diciendo que es posible hacer todas las autovías, todos los trenes y todo a la vez".

López cree que los 'populares' "no pensaban ser gobierno" en Andalucía, y ahora "se encuentran que se enfrentan a una realidad que necesariamente van a frustrar, porque no hay recursos para hacer lo que ellos prometían", y ahora "lo que quieren es endilgarle eso al Gobierno anterior, diciendo que no podemos hacer nada, con todo el dolor de nuestro corazón, porque la herencia recibida es ésta".

"No, la herencia recibida es la ejecución de todas estas cosas que están en marcha", ha aseverado López, que ha animado a la nueva consejera de Fomento a "continuar" con ellas si así lo quiere, y, "si no, párelas, se lo explica a los ciudadanos y así partirá de un presupuesto que no tenga ninguna rémora, pero los traspasos pendientes no es ningún gasto ejecutado", según ha insistido el exconsejero, que por ello ha finalizado reiterando que "no hay ningún agujero", sino "recursos que dar a las empresas que prestan servicio a la Junta de Andalucía con obras cuando las ejecuten".