El PSOE pide convocar el observatorio del odio tras el ataque a un hombre con una camiseta antifascista en Granada

Archivo - Imagen de archivo de la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz - PSOE - Archivo

GRANADA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, acompañada por la concejala Nuria Gutiérrez, ha exigido al equipo de gobierno del PP la convocatoria urgente e inmediata del Observatorio de Delitos de Odio municipal "para hacer frente a la salvaje agresión fascista sufrida por un vecino de la ciudad el pasado fin de semana".

Durante una atención a los medios, Ruz ha criticado la "inacción" de la alcaldesa, Marifrán Carazo, y ha lamentado que, tras cinco días tras los hechos, no haya tomado medidas institucionales "para evitar que este tipo de delitos se sigan perpetrando en nuestra ciudad".

Desde el PSOE han mostrado su indignación al considerar que el "caldo de cultivo intolerante" se está normalizando en la capital granadina. En este sentido, Ruz ha vinculado este ataque, que ha calificado de "cacería de manual", con la reciente aparición de pintadas con mensajes de odio y simbología nazi en el entorno del Triunfo y con un aumento de agresiones a la comunidad LGTBI.

"El odio, si no se frena con contundencia institucional, se normaliza, y si se normaliza, acaba en violencia", ha advertido la concejala. Ante esta situación, ha lamentado "la falta de acción" de Carazo, quien, según ha dicho, "sigue con sus fotos, sigue en su autobombo y sigue poniéndose de perfil y dando la espalda a los problemas graves que tiene esta ciudad".

Por ello, ha insistido en la reactivación del Observatorio de Delitos de Odio, "una herramienta indispensable y obligatoria para la administración local a la hora de hacer un diagnóstico y trazar un plan de choque coordinado ante este tipo de ataques que cada vez son más frecuentes".

"Hace hoy cinco días que un vecino de Granada, una persona muy querida en los ambientes musicales y cocinero del colegio Gómez Moreno, sufrió una agresión simplemente por el hecho de llevar una camiseta antifascista", ha reiterado la portavoz del PSOE, quien ha insistido en que el Ayuntamiento debe velar porque un acto de estas características "no quede impune bajo ningún concepto convocando este organismo municipal y adoptando medidas contundentes".

Los socialistas han instado además al Consistorio a pasar "de las palabras a los hechos" utilizando todos los recursos legales a su alcance para que los agresores no queden impunes.

"Queremos que este Ayuntamiento se persone y colabore estrechamente con la Subdelegación del Gobierno y la Policía Nacional, a quienes agradecemos que ya hayan abierto una investigación", ha afirmado Ruz.

La portavoz ha enviado su apoyo y la fuerza del grupo municipal socialista a la víctima y a la comunidad educativa del colegio público Gómez Moreno, y ha advertido de que "Granada es una ciudad abierta y diversa, y no vamos a permitir que un grupo de ultras nos robe la tranquilidad ni la libertad de caminar por nuestras calles pensando o vistiendo como queramos".