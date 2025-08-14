PSOE pide al PP en Diputación de Granada que "deje ya de derrochar" y apueste por empleo y vivienda para fijar población

GRANADA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha pedido al Gobierno provincial del PP que "deje ya de derrochar" y apueste "por cuestiones fundamentales como el empleo y la vivienda para fijar la población en los pueblos de la provincia", además de "prestar mayor apoyo a servicios esenciales para que la ciudadanía decida quedarse a vivir en ellos".

En un comunicado, el diputado provincial Paco Cuenca ha asegurado que el PP en la Diputación "sigue de mal en peor en su compromiso con los municipios más pequeños, especialmente con aquellos que pierden población, que se están desangrando".

Al hilo de la nueva línea de subvenciones anunciada por el Gobierno de Francisco Rodríguez, Cuenca ha señalado que "una familia se queda o se va a vivir a un municipio que se está despoblando porque existan oportunidades, vivienda, trabajo o dotación de recursos esenciales en la salud, educación o dependencia que lo igualan con el resto de localidades y no porque tire más cohetes, haya un columpio más o un día a la semana vaya un peluquero".

"El PP en la Diputación de Granada debe abordar cuestiones que son de su competencia, como la vivienda o el desarrollo social y económico", ha expuesto el socialista, quien, además, ha demandado al presidente provincial.

Además, le ha instado a que le exija al presidente andaluz, Juanma Moreno, y a la Junta "que "dote a los municipios más pequeños también de un pediatra, de un centro de salud, de centros educativos en condiciones, de más ayuda y colaboración para la dependencia, que hay mucha gente mayor".

A juicio de Cuenca, eso hace que "se fije la población al territorio", por lo que ha urgido al Gobierno del PP en Diputación "más compromiso y más desarrollo para los municipios y menos ayudar a los pueblos grandes".

En ese contexto, ha criticado que el PP "haya abandonado la estrategia 'Granada se Puebla'" que impulsó el anterior gobierno socialista en la Diputación y le ha instado a "reactivar" este programa "que contemplaba medidas de acción contra la despoblación, avaladas por numerosas instituciones y agentes de la provincia".

"Francisco Rodríguez y su equipo de gobierno también han desaprovechado la oportunidad que le brindaba el Plan de Concertación, en el que no hay ni rastro de medidas para abordar el reto demográfico en nuestra provincia, tanto que al PP se le llena la boca con este asunto", ha concluido.