El PSOE pide la puesta en marcha del Plan de Gestión del Casco Histórico de Córdoba

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. - PSOE

CÓRDOBA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido que se ponga en marcha el Plan de Gestión del Centro Histórico de Córdoba que "lleva aprobado definitivamente ocho meses y sin noticias sobre las actuaciones a desarrollar y su calendario de ejecución".

En una nota, Hurtado ha relatado este domingo que la Junta de Gobierno Local aprobó definitivamente el Plan de Gestión del Casco Histórico de Córdoba en septiembre del 2025.

Ha aclarado que en el plan de gestión se incluye la creación de un órgano consultivo, de coordinación y seguimiento del plan, integrado por el Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura de la Junta, el Consistorio y el Cabildo de la Mezquita-Catedral, con el fin de "contribuir a la gobernanza junto a la Delegación del Casco Histórico, para tener un seguimiento de todas las acciones que se van a llevar a cabo".

Después de ocho meses, "ni se ha constituido la Comisión ni se han desarrollado actuaciones", ha señalado Hurtado, quien ha defendido que este Plan de Gestión es "muy importante para poner freno a la turistificación del casco histórico, para recuperar su carácter residencial, para seleccionar eventos que se puedan allí celebrar, reduciéndolos y evitando malestar a los vecinos, y para evitar la imagen deplorable con las flores de plástico cada día más abundantes e impulsar planes de limpieza y mantenimiento del patrimonio histórico artístico".

El socialista también se ha solidarizado con las quejas de los vecinos como consecuencia de "meter los coches del rally Sierra Morena en pleno centro de la ciudad, con los riesgos importantes en la seguridad y con el malestar evidente para quienes allí habitan, cada día menos personas", según ha remachado.