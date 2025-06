PSOE-A rechaza "lecciones" de Moreno y cree que ha iniciado ya la campaña en Andalucía: "Le sobra un año de gobierno"

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha rechazado este jueves "lecciones" del PP en materia de corrupción, y ha considerado "evidente" que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "ha dado el 'pistoletazo de salida' a la campaña electoral" en Andalucía, porque, "a pesar de tener mayoría absoluta, le sobra un año de gobierno".

Así lo ha aseverado la portavoz socialista durante su intervención en el debate de política general que se sustancia este jueves en el Pleno del Parlamento al hilo de una comparecencia a petición propia del presidente de la Junta, al que María Márquez ha afeado que "no tiene ilusión, no trae propuestas y no anuncia medidas".

"Usted nos anuncia mentiras", ha espetado la también vicesecretaria general del PSOE-A al presidente de la Junta, del que ha dicho con ironía admirar "su capacidad para las artes escénicas", y en esa línea le ha preguntado "cómo es posible que, sin que se le mueva una pestaña, después de siete años gobernando Andalucía y con más problemas que días, con más manifestaciones que días, siga presentándose ante este Parlamento como algo nuevo y esperanzador".

"Quien no lo conozca, que lo compre", ha sentenciado María Márquez en referencia a Juanma Moreno, de quien ha subrayado que "no es nuevo" en política, y al que ha acusado de ser "aznarólogo" y de seguir "de manual la política del Partido Popular en Madrid y del que de verdad manda, el del que pueda hacer que haga", ha apostillado en alusión al expresidente del PP José María Aznar. "Y vaya si usted está haciendo, señor presidente, utilizando una tierra como la nuestra y vendiendo nuestro futuro a la estrategia del Partido Popular en Madrid", le ha afeado la portavoz socialista al presidente de la Junta.

