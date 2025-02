PSOE reclama a Bellido la piscina de 50 metros pendiente en Levante

CÓRDOBA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha reclamado este domingo al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que cumpla "con el compromiso de construir una piscina de 50 metros en Levante que realizó en la gala del Club Navial en noviembre del pasado año".

En un comunicado, Hurtado ha señalado que "obras son amores y no buenas razones", por lo que ha pedido a Bellido que "no se quede en las razones y los anuncios y haga obras y equipamientos deportivos que necesita la ciudad". El portavoz socialista ha criticado que después "de más de tres meses del anuncio, no se haya movido un dedo".

Tras mantener un encuentro con la dirección del Club Navial de Natación, Hurtado ha confirmado el apoyo del PSOE a una piscina de 50 metros que necesitan los deportistas y que llevaba en su programa electoral. Precisamente por ello, ha presentado enmiendas a los presupuestos municipales y de la Junta de Andalucía "que, curiosamente, han sido rechazadas por el PP", según ha dicho.

Hurtado ha considerado necesario hacer un estudio base del proyecto que sirva para elegir el lugar idóneo para su ubicación, se haga un anteproyecto y se busque la cofinanciación de otras administraciones, como son Junta de Andalucía y Diputación de Córdoba.

Para Hurtado, el gobierno municipal de Bellido "no tiene capacidad alguna de gestión, y es el peor gobierno de la democracia". "Bellido vive de anuncios y buenas razones, sin llevar a cabo ni una de las obras que anuncia y viviendo de atribuirse los proyectos que hacen otros, como el Gobierno de España con la Base Logística del Ejército de Tierra, el tren de cercanías, la Biblioteca Provincial o el Aeropuerto de Córdoba, entre otros", ha indicado.