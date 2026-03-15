El PSOE reclama al gobierno local de Córdoba un plan para adecentar los patios escolares tras el periodo de temporales

Archivo - La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal. (Foto de archivo). - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha exigido este domingo al gobierno municipal del PP que "ponga en marcha un plan de adecentamiento y mejora de los patios escolares tras las últimas borrascas y lluvias de este invierno", un temporal que ha dejado "zonas inundadas, algunos desprendimientos, socavones, filtraciones, caídas de árboles, levantamiento de pavimentos e incluso deterioro de elementos de la estructura".

En un comunicado, la edil ha hecho hincapié en que las intensas precipitaciones han sacado a la luz "deficiencias estructurales acumuladas, dejando algunas zonas exteriores inutilizables por motivos de seguridad", lo que ha llevado a asociaciones de familias y docentes a "denunciar el deterioro de estas zonas escolares externas".

Aunque, según añaden desde el PSOE, ya se ha intervenido en los casos urgentes para que los patios escolares pudieran ser usados con normalidad y seguridad, desde las filas socialistas se reclama al gobierno del PP "un plan de revisión general y una puesta a punto de los patios de cara a los periodos de primavera y verano".

"Además, denunciamos que las soluciones parciales no son suficientes para frenar el deterioro constante de unas infraestructuras que ya arrastraban una falta de mantenimiento preventivo", ha considerado Bernal.

Ante esta situación, el PSOE reclama "un plan de choque inmediato, en el que se revise la seguridad de todos los elementos de los patios, se reparen los desperfectos y se realicen todos los trabajos de jardinería necesarios para la llegada de la primavera y el verano".

Asimismo, solicita que "se inspeccionen los centros que no tiene un buen drenaje y se suelen inundar en el tiempo de lluvias, para evitar futuros colapsos y acumulaciones de agua, además de que se instalen los toldos prometidos de manera eficaz, y se renaturalicen las zonas que sean necesarias para hacer unos patios más verdes y resilientes al clima para evitar el calor extremo y mejorar la absorción de agua".

"Tenemos que tener en cuenta que en los patios escolares no sólo se realiza el horario de recreo, sino que se suele dar la asignatura de Educación Física, actividades extraescolares y otros actos del centro, por lo que es muy importante que se mantengan en las mejores condiciones posibles", ha concluido la concejala socialista.