España subraya que Moreno ha tenido que "reconstruir todo lo que Montero destruyó" en la sanidad pública" andaluza

La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y candidata a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Carolina España, en un acto en la capital malagueña. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y candidata a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Carolina España, ha destacado que Juanma Moreno está reconstruyendo "todo lo que María Jesús Montero destruyó" en la sanidad pública en sus años como consejera andaluza y ha afirmado que el PSOE "es el verdadero responsable del desmantelamiento" de la sanidad andaluza.

En Málaga, en una carpa informativa en la barriada de El Palo, junto a las obras del Centro de salud y Alta Resolución de Procesos, la 'popular' ha incidido en que "construir hospitales y centros de salud y ampliar la plantilla sanitaria como hace Juanma Moreno, que cumple como ha hecho con estas instalaciones que eran una demanda histórica del barrio: Esto no es desmantelar la sanidad pública sino mejorarla".

Esta infraestructura, ha recalcado, "es la mejor muestra de lo que Moreno está haciendo por la sanidad pública para revertir la situación en la que el PSOE la dejó, con medio millón de pacientes en listas de espera escondidos, a los que no curaban, sino que los ocultaban"; además de criticar que Andalucía estaba "sin inversión en centros sanitarios y con casi 8.000 profesionales sanitarios menos".

Así, ha recordado que el presupuesto "es récord, con 16.265 millones de euros" y que Andalucía ha sumado casi 30.000 nuevos profesionales, "con el 96% de la plantilla que será fija este año". Además, ha dicho que la comunidad autónoma cuenta ahora con el calendario vacunal "más completo de Europa, con una inversión que ha pasado de 42 millones de euros en esta materia a 150 millones".

También ha señalado que Andalucía es la única comunidad con un plan integral bucodental gratuito para menores de 0 a 15 años y colectivos vulnerables, además de contar con listas de espera "reales y no ocultas como hacía Montero", ha incidido. "Ahora se opera más que nunca y hemos bajado la espera media en 41 días; todo se puede mejorar y lo va a mejorar Juanma Moreno, no Montero, que destruyó la sanidad desde dentro", ha enfatizado.

La candidata del PP por Málaga ha incidido en que "no aceptamos lecciones de quienes hundieron la sanidad andaluza" y ha pedido a la socialista que "deje de mentir". "Ya está bien de alimentarse de bulos, de engañar con propaganda", ha señalado.

En este punto, ha confiado en que Montero pida perdón en el debate de candidatos de esta noche "por haberse olvidado de Andalucía, por haberla castigado y por haber privilegiado día sí día también al País Vasco y Cataluña".

Ha recordado también la "asfixia fiscal" de Montero como vicepresidenta y ministra de Hacienda en ocho años en el Gobierno de Sánchez y una recaudación récord, "un modelo que ya ha dicho que quiere copiar en Andalucía".

En este punto, ha incidido en que con Moreno Andalucía ha bajado los impuestos, ha aumentado las deducciones de IRPF para dejar más dinero en el bolsillo de los andaluces y ha eliminado impuestos como el de sucesiones y donaciones entre padres e hijos, cónyuges y si gana las elecciones lo ampliará a los hermanos.

"El 17 de mayo Andalucía decide si quiere la estabilidad que garantiza Juanma Moreno o el caos", ha enfatizado España, quien ha garantizado que "mientras más votos tenga Juanma mejor le irá a Andalucía y a Málaga".

Según ha reiterado, "en Andalucía no queremos líos, no queremos bulos, no queremos fango; no queremos al sanchismo, queremos estabilidad, crecer por encima de la media como lo estamos haciendo y ver cómo se van levantando las infraestructuras sanitarias que habían estado abandonadas cuando gobernaron los socialistas".

Precisamente, en la provincia malagueña, España ha enumerado algunas de las inversiones realizadas y las que están en marcha, como el Nuevo Hospital Virgen de la Esperanza de la capital malagueña, "que Montero prometió y nunca hizo"; la ampliación del Hospital Costa del Sol de Marbella, tras 12 años de parálisis socialista; y la del Hospital de la Axarquía; la puesta en pleno funcionamiento del Hospital del Guadalhorce, el propio centro de salud y alta resolución de El Palo, el nuevo Hospital Oncohematológico situado en el Clínico, los 14 nuevos centros de salud o las mejoras en el 100% de centros de la provincia, entre otras actuaciones.