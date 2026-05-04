Adelante Andalucía propone que "solo las personas físicas puedan comprar vivienda en Málaga"

El candidato de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga en las próximas elecciones autonómicas de 2026, Luis Rodrigo. - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga en las próximas elecciones autonómicas de 2026, Luis Rodrigo, ha criticado este lunes "la situación límite que se vive en la capital y, por extensión, en buena parte de la provincia con la vivienda y la especulación" y ha propuesto que "se limite la compra de casas a las personas físicas".

Rodrigo ha hecho este anuncio en el número 15 de la Avenida Europa de Málaga, un lugar, ha explicado, "donde 18 familias viven una situación límite, ya que un fondo buitre compró el bloque entero en el que residían y ahora pretenden echarla pese a que no tienen ningún problema de impago en el alquiler".

Así, el candidato ha informado de las propuestas de su partido para "detener esta locura". "En este edificio se está viviendo una situación que enfrenta a varias familias trabajadoras con la especulación salvaje en materia de vivienda. Nosotros sabemos cómo se puede parar esto", ha asegurado.

En concreto, ha señalado que la primera propuesta que lanzan es "que solo las personas físicas puedan comprar viviendas en Málaga. Que un fondo buitre no pueda acceder a ellas en una zona tensionada como esta", ha anunciado.

Por otro lado, el candidato andalucista ha propuesto también "una modificación de la Ley de Alquileres, con el objetivo de que los arrendamientos sean indefinidos". "Los plazos actuales de cinco años son totalmente insuficientes para que un inquilino pueda formar una familia, iniciar un proyecto de vida y sentirse parte de un barrio. Las leyes no pueden suponer una condena a la inseguridad y a la inestabilidad", ha enfatizado Rodrigo.

Rodrigo ha defendido que esta propuesta busca "poner a Andalucía al día con el resto del mundo", ya que "en numerosos países del entorno europeo las leyes de alquiler de vivienda dan un marco de mayor seguridad al proteger a los inquilinos".

Por último, ha incidido en que "desde Adelante queremos seguir trabajando por acabar con la crisis de la vivienda en Málaga, y en buena parte de la provincia". "Parar eso necesitamos soluciones valientes, y creemos que estas dos propuestas serán un gran avance", ha concluido.

