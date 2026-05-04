PSOE replica a Moreno que la llegada de la Línea 1 de metro de Sevilla a Entrenúcleos está "conveniada desde hace años"

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario, Rafael Recio, en Salteras (Sevilla) en una atención a medios. (Foto de archivo). - PSOE - Archivo

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y candidato en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, Rafael Recio, ha replicado este lunes al presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, que la llegada de la Línea 1 de metro de Sevilla a la zona de Entrenúcleos "está conveniada con el Ayuntamiento de Dos Hermanas desde hace muchos años".

Así lo ha indicado el 'número dos' de la lista de candidatos del PSOE por Sevilla al Parlamento andaluz en una atención a medios junto al portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, y al hilo del anuncio que este pasado domingo realizó Juanma Moreno en Dos Hermanas, donde se comprometió a que, si sigue gobernando la Junta, se iniciarán los estudios para extender la línea 1 de metro de Sevilla hasta Entrenúcleos y el municipio sevillano de Bormujos.

Rafael Recio ha criticado la "hipocresía" que, en su opinión, ha mostrado Juanma Moreno al realizar esa promesa cuando "los que conocen la historia de la Línea 1 de metro saben que eso está conveniado con el Ayuntamiento de Dos Hermanas desde hace muchos años".

Dicho esto, el candidato socialista ha agregado que Moreno debería haber dado este domingo "explicaciones a los vecinos de Entrenúcleos" de "por qué llevan esperando que la Junta de Andalucía acompañe el crecimiento" que sigue experimentando Dos Hermanas, o sobre "por qué ahora los vecinos de Entrenúcleos llevan esperando años la construcción de una escuela infantil" y "un centro de Educación Primaria" por parte de la administración andaluza.

Además, Rafael Recio ha apuntado que Moreno debería haber aclarado a los vecinos de Entrenucleos, "con ese gran crecimiento que está teniendo Dos Hermanas", por qué "están esperando que se construya un centro de salud" en esa zona.

