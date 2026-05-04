Vox propone en Ronda un plan provincial que refuerce las infraestructuras sanitarias

La candidata de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Purificación Fernández, en Ronda - VOX

RONDA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS) La candidata de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Purificación Fernández, ha criticado este lunes en la localidad malagueña de Ronda, acompañada por la coordinadora local de Vox, Celia Aragonés, la situación que atraviesa la sanidad pública en la provincia de Málaga y, especialmente, en la Serranía de Ronda y ha propuesto "un plan provincial que refuerce las infraestructuras sanitarias".

Fernández ha explicado que Vox está recorriendo la provincia para "denunciar que la sanidad pública no está funcionando como debería", una realidad que, ha señalado, "no la dice Vox, la dicen los pacientes que esperan, las familias que desesperan y los profesionales sanitarios que están al límite".

En este punto, ha criticado que "la situación real de la sanidad andaluza no es la que vende el señor Moreno Bonilla", sino la de "listas de espera interminables" y "falta de medios".

En el caso concreto de Ronda, ha advertido de que "un vecino tarda de media unos 85 días para una operación", al tiempo que ha criticado que "la comarca sigue padeciendo carencias graves": "No tenemos suficientes ambulancias, no tenemos especialistas y no tenemos recursos para dar servicio a todos los pueblos de la Serranía de Ronda".

Fernández ha atribuido esta situación a "años de mala gestión del Partido Socialista, continuada por el Partido Popular", al que ha acusado "de mantener el mismo modelo socialista sin hacer absolutamente nada". En este sentido, ha insistido en que "el problema de la sanidad andaluza no es casualidad", sino "el resultado de un modelo agotado que ha abandonado a los pacientes, a las familias y a los profesionales sanitarios".

De igual modo, la candidata de Vox por Málaga también ha señalado "la pérdida de profesionales sanitarios como uno de los principales problemas del sistema". "Hoy en Andalucía perdemos cada año a más de 500 médicos porque el Gobierno del PP no les da unas condiciones laborales y económicas dignas", ha lamentado.

Fernández ha advertido de que las políticas de "efecto llamada" y "las regularizaciones masivas aumentan aún más la presión sobre unos servicios públicos que ya parten de estar colapsados".

"Andalucía y España no pueden convertirse en el hospital del mundo. Estamos exportando profesionales sanitarios mientras importamos pacientes de todo el mundo", ha subrayado.

Durante su intervención, la candidata ha defendido que "el deterioro de la sanidad pública responde también a una cuestión de prioridades presupuestarias". "Cada euro que destina Moreno Bonilla a mantener a menas es un euro que se le está quitando a la sanidad pública, a la dependencia de nuestros mayores y a los servicios sociales que son tan necesarios para los andaluces", ha declarado.

Frente a esta situación, Fernández ha asegurado que Vox tiene "una hoja de ruta clara": "Hay que cambiar el modelo y hay que cambiar las prioridades. Nuestras prioridades son los españoles y los andaluces primero", ha dicho.

En materia sanitaria, la candidata ha explicado que Vox quiere "más médicos, más enfermeros" y un plan provincial que "refuerce las infraestructuras sanitarias en Málaga, con especial atención a las zonas más castigadas por la falta de recursos, como es Ronda".

Por último, Fernández ha señalado que "la sanidad pública necesita menos gasto político" y "más dinero para la salud de los andaluces". "Eso solo será posible si este 17 de mayo el sentido común de Vox inunda Andalucía para poner a los andaluces primero y aplicar políticas valientes de una vez por todas", ha concluido.

