El PSOE acusa a la Junta "colapsar" la sanidad del Campo de Gibraltar con 40.000 pacientes en listas de espera

Ruiz Boix junto a Juan Cornejo y Rocío Arrabal en el Hospital de La Línea. - PSOE

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, junto a los candidatos al Parlamento andaluz Juan Cornejo y Rocío Arrabal ha acusado a la Junta, a las puertas del Hospital de La Línea de la Concepción, de "colapsar" la sanidad del Campo de Gibraltar con 40.000 pacientes en listas de espera.

"Este hospital se construyó bajo un gobierno socialista, la primera piedra la puso María Jesús Montero y lo inauguró Susana Díaz en 2018 cumpliendo su palabra", ha recordado Ruiz Boix, para señalar que, tras casi ocho años de Junama Moreno, "el centro presta un servicio peor por la falta de especialistas".

En este sentido, ha asegurado que "solo en el Hospital de La Línea hay 16.500 pacientes esperando cita con el especialista, con casos sangrantes como los 5.200 de traumatología o los 1.780 de rehabilitación y sumando Algeciras, hay 40.000 campogibraltareños esperando una cita y más de 4.000 esperando un quirófano".

Por su parte, el cabeza de lista al Parlamento andaluz por la provincia y secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha enmarcado esta protesta dentro de la ruta por los hospitales de la provincia que viene desarrollando la candidatura para criticar un "desmantelamiento orquestado". "Juanma Moreno ha sometido a nuestra sanidad a un abandono presupuestario que los profesionales ya no pueden soportar más", ha señalado Cornejo, que ha subrayado que el Hospital de La Línea "es el ejemplo claro de cómo un servicio de calidad se degrada cuando el Gobierno deja de creer en lo público".

En este sentido, ha reiterado que "el Hospital de La Línea fue construido por un gobierno socialista que apostaba por los servicios públicos, por una sanidad pública digna y de calidad y hoy hay un hospital saturado, colapsado, con pérdida de servicios esenciales y con unos profesionales sanitarios que ya no pueden más".

Según el candidato, "hace falta un plan, el que ha presentado María Jesús Montero, el Plan Montero de rescate, que dote con más dinero a la sanidad pública, que apueste y que crea en los servicios públicos, y por supuesto, ahí va a estar el PSOE".

En esa línea, Cornejo ha hecho un llamamiento a los ciudadanos de esta provincia, de esta comarca del Campo de Gibraltar, a que el próximo 17 de mayo salgan masivamente "a defender su vida, a defender sus servicios públicos, a defender su hospital y los hospitales de esta provincia de Cádiz, y a nuestros sanitarios".