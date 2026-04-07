PSOE reprocha a la alcaldesa de Granada "inacción" ante "la moda de las micropintadas" y la acusa de "silencio cómplice"

El concejal viceportavoz del grupo municipal del PSOE de Granada, Eduardo Castillo. - PSOE GRANADA

GRANADA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha reprochado a la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, su "inacción" ante "la moda de las micropintadas" a la vez que le ha afeado su "silencio cómplice" con las campañas de la Junta que las imitan.

El viceportavoz del grupo del PSOE Local, Eduardo Castillo, ha exigido a Carazo, "rigor y seriedad" en el control de las denominadas micropintadas en barrios patrimoniales como el Albaicín. El concejal ha criticado que esta nueva moda entre los turistas que visitan la ciudad "se ha convertido en una auténtica plaga a la que el equipo de gobierno del PP ha sido incapaz de poner coto, a pesar de que los socialistas llevamos ya dos años dando la voz de alarma sobre el deterioro que esta práctica supone para el patrimonio granadino".

Castillo ha considerado que la estrategia del Ayuntamiento no puede limitarse a "la limpieza esporádica de ciertas paredes, ya que la experiencia demuestra que, si esa es la única medida adoptada por el Consistorio, las micropintadas vuelven a aparecer a los pocos días".

Para el viceportavoz, "atajar esta lacra requiere un enfoque mucho más profundo que combine la limpieza con la educación y la concienciación". En este sentido, ha urgido al gobierno local a impulsar campañas informativas dirigidas específicamente a quienes nos visitan y a establecer una nueva normativa que sirva como verdadero elemento disuasorio frente a los actos vandálicos.

Para lograr una solución efectiva, el representante socialista ha incidido en la necesidad de implicar a todo el tejido turístico de la ciudad. "Esto pasa por trasladar la información y la normativa a los guías turísticos y a los establecimientos hoteleros, utilizando todos los canales de comunicación institucionales disponibles para educar al visitante", ha apuntado, al tiempo que ha reclamado un incremento notable de la presencia policial en las calles del barrio "como medida preventiva indispensable para proteger el entorno y garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia".

Por otro lado, Castillo ha criticado la que ha considerado "actitud complaciente" de Marifrán Carazo con la Junta de Andalucía y ha dicho que la alcaldesa "no ha levantado la voz en ningún momento después de que la Consejería de Patrimonio de Moreno utilizara precisamente la fórmula y la estética de las pintadas en las paredes para promocionar el patrimonio de Granada".

Según el concejal en la oposición, "este despropósito institucional es un claro ejemplo de que en los despachos de Sevilla desconocen absolutamente cuáles son los problemas reales del Albaicín, el Sacromonte y el Realejo, así como las lacras a las que se enfrentan sus vecinos cada día".