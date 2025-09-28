PSOE-A reprocha a Moreno su "cinismo" con bombardeo de Gaza y reclama que Junta deseche patrocinar eventos de Israel

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Presidencia del Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, ha recriminado este domingo el posicionamiento de la Junta de Andalucía y su presidente, Juanma Moreno, sobre el bombardeo de Israel sobre Gaza y que abordará la próxima semana en el Parlamento con el debate de una Proposición no de Ley (PNL) en el seno de este órgano parlamentario con la que conmina a la Junta de Andalucía a la suspensión del patrocinio de eventos deportivos que tengan vínculos con Israel o empresas de esta nacionalidad.

Jiménez ha señalado la "hipocresía, doblez y cinismo" de Moreno en relación al pronunciamiento que hizo en el Pleno del Parlamento sobre el bombardeo israelí sobre la población palestina y su calificación o no como genocidio, por considerar que se vio "arrastrado por la presión de la opinión pública andaluza" y pronunció la palabra genocidio" ante el planteamiento del Grupo Socialista, que guardó un minuto de silencio durante en la pregunta que le hizo la portavoz socialista, María Márquez, según una nota de este partido.

Jiménez ha advertido al Grupo Popular y a Moreno sobre esta iniciativa que "no queremos que ni un céntimo de los andaluces sirva para financiar al Estado de Israel que está cometiendo ese genocidio, esa matanza en Gaza".

El también secretario de Desarrollo Estatutario de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE andaluz ha argumentado que "puede darse la situación de que dinero de los presupuestos de Andalucía estén sirviendo precisamente para financiar esos lobbys sionistas que están detrás del Estado de Israel y financiando la campaña internacional para intentar tapar en todo el mundo la matanza indiscriminada que Israel está perpetrando en este momento con más de 65.000 palestinos asesinados en Gaza".

El PSOE andaluz considera que "esta semana volverá a retratar" al PP de Moreno Bonilla respecto a su postura frente a Gaza.

La PNL socialista, cuyo contenido avanzó este sábado Europa Press, pide, en primer término, instar al Gobierno andaluz a "suspender y no formalizar ningún patrocinio, subvención o colaboración institucional de la Junta de Andalucía para eventos deportivos, culturales, empresariales o de cualquier tipo en los que participen entidades, empresas, artistas, deportistas o equipos que representen al Estado de Israel o empresas israelíes".

Y, en segundo lugar, "cancelar de inmediato los patrocinios o las colaboraciones ya concedidas, en aplicación de la obligación internacional de no contribuir, directa o indirectamente, al sostenimiento de crímenes de genocidio".