El PSOE reprocha al PP la "privatización" del servicio de la ayuda a domicilio en Vegas del Genil (Granada)

GRANADA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Vegas del Genil (Granada) ha exigido explicaciones al equipo de gobierno local, del PP, por la "privatización" del servicio de ayuda a domicilio, que gestionará a partir de ahora la empresa Claros SCA, "tal y como el Ayuntamiento ha informado recientemente a los usuarios".

El grupo municipal socialista ha denunciado esta decisión de la alcaldesa, María del Carmen Ros y de su equipo de gobierno al considerar que esta medida se ha llevado a cabo "sin la transparencia ni el diálogo necesario".

La decisión afecta tanto a los usuarios como a las trabajadoras de este servicio, han subrayado los socialistas para criticar que el anuncio del pasado 8 de abril se haya realizado "sin informar previamente a las auxiliares del servicio, cuando muchas de ellas cuentan con más de veinte años de experiencia en la atención a personas mayores y dependientes".

Tras censurar que, en la actualidad, estas trabajadoras "desconocen" cuál será su futuro laboral o su posible reubicación dentro del Ayuntamiento, han indicado que el servicio de ayuda a domicilio ha experimentado "un deterioro progresivo en el último año".

"Falta personal, se han llevado a cabo contrataciones sin una cualificación adecuada y la plantilla tiene unas condiciones laborales que han provocado situaciones de estrés", han expuesto los socialistas para advertir que "este menoscabo podría haber sido utilizado como argumento para justificar la privatización del servicio".

Así, el PSOE de Vegas del Genil ha mostrado su "preocupación" por el impacto que esta decisión puede tener en las condiciones laborales de las trabajadoras y ha alertado de "posibles reducciones salariales significativas, que podrían pasar de unos 1.300 euros mensuales a unos 800 euros, manteniendo las mismas horas de trabajo".

Además, ha cuestionado que la privatización "suponga un ahorro real para el Ayuntamiento, ya que implicaría la reubicación de varias trabajadoras municipales en puestos cuya necesidad no ha sido justificada públicamente".

Los socialistas también han advertido sobre la posible "paralización o eliminación" de una oferta de empleo público y de procesos selectivos vinculados al servicio de ayuda a domicilio, "lo que podría perjudicar a los vecinos que llevan tiempo preparándose para optar a estos puestos de trabajo".

Por todo ello, han incidido en que el gobierno local del PP ofrezca "explicaciones claras sobre este proceso y garantías de que la calidad del servicio no se verá afectada".