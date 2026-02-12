PSOE-A señala el "salto político" de Andalucía con modelo de financiación de Montero y Junta, "chantaje independentista"

El diputado del Grupo Socialista, Mario Jiménez, en una imagen de archivo en el Pleno del Parlamento. - Francisco J. Olmo - Europa Press

El Grupo Socialista ha defendido este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía por medio de su diputado Mario Jiménez que la propuesta para renovar el modelo de financiación que presentó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el 14 de enero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) entraña "un nuevo salto político y autonómico" para Andalucía.

Visión que ha rechazado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, convencida de que ese ejercicio sobre el sistema de financiación y previamente la propuesta de condonación de la deuda es "un chantaje independentista" con el agravante de que las directrices del modelo las presentó Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

A este argumento ha sumado la idea de que con ese modelo "Andalucía sería por primera vez la que menos recursos recibiría", en beneficio de Cataluña.

"Un sistema que nos vuelva a dejar infrafinanciados", ha afirmado la también portavoz del Gobierno andaluz, quien ha sostenido que Cataluña "vuelve a ser la comunidad que más recursos recibe por encima de la media", 1.898 millones de euros más que la media, cuando para Andalucía supondrá "1.192 millones de euros menos que la media".

Estos argumentos se han oído este jueves en el Pleno de la Cámara autonómica durante el debate de una interpelación del Grupo Socialista sobre financiación autonómica y deuda, un día después de que la Asamblea autonómica acogiera una comparecencia sobre el modelo de financiación de la propia consejera.

Mario Jiménez ha sostenido que al Gobierno andaluz y al Partido Popular "les fastidia que la autora de la propuesta" sobre "el mejor sistema de financiación posible se llama María Jesús Montero", de quien ha apuntado que "va a ser la presidenta de esta tierra" en las previstas elecciones andaluzas para el primer semestre de este año.

"Lo sabe y lo niega por mero sectarismo", le ha reprochado el diputado socialista a la consejera de Economía sobre la contribución de ese modelo de financiación, que ha situado en 4.850 millones, así como "más de un 23% de los nuevos fondos siendo el 17,9% de la población", así como un 30% del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). "Esto les duele", ha afirmado Jiménez.

"Usted es la consejera de Hacienda, no propagandista de la calle Génova", le ha seguido recriminando Jiménez a Carolina España, mientras ha recordado las declaraciones de la consejera de Extremadura a las puertas del Consejo de Política Fiscal acerca de que "el nuevo modelo se había hecho para beneficiar a Andalucía".

El diputado socialista, quien ha esgrimido que "el último sistema de financiación del Partido Popular fue en 2001 y se pactó con Pujol", le ha reprochado al Gobierno andaluz que Cataluña dispone de 3.300 millones para financiación de competencias no homogéneas, cuando Andalucía dispone de 1.200 millones.

Esa diferencia en financiación la ha atribuido a que "no han reclamado ni una nueva competencia", por lo que ha inferido que la actitud de Cataluña ha sido que "han peleado por su autonomía" mientras que en Andalucía su gobierno ha optado por "ponerse de rodillas ante la extrema derecha".

"Eso es lo que han hecho ustedes por nuestra autonomíoa estos años", ha proclamado el diputado socialista.

"SE IRÁ SÁNCHEZ Y SE ARREPENTIRÁN DE DARLE LA ESPALDA A ANDALUCÍA"

La consejera Carolina España, quien ha sostenido que "el 86% de la deuda de Andalucía la generó la señora Montero", ha advertido al PSOE andaluz que "tienen que ejercer de andaluces" por cuanto les ha indicado que "se irá Pedro Sánchez y se arrepentirán de darle la espalda permanente a Andalucía".

España ha esgrimido que la premisa con que la Junta de Andalucía afronta el diseño del modelo de finaniación es contrarrestar que "cualquier español valga más que un andaluz" con la premisa de que en el caso catalán cobrará 389 euros per cápita de diferencia con Andalucía.

La también portavoz del Gobierno andaluz ha defendido que "la economía andaluza va por buen camino", por cuanto ha contrapuesto un crecimiento en 2025 de un 3,2% frente al 2,8% de la media nacional, a lo que ha sumado un récord de afiliación a la Seguridad Social con 3,5 millones de inscritos, así como ha blandido un Presupuesto de 51.000 millones cuando "otros no tienen presupuesto".

"Defiendan a Andalucía todavía les puede quedar algo de dignidad", le ha espetado España al Grupo Socialista.