PSOE-A sugiere al PP hacer en Marbella su acto con Feijóo y Moreno el domingo para enseñar cómo "enriquecer a la mafia"

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha sugerido este martes al PP que celebre en la ciudad malagueña de Marbella el acto que ha convocado para este próximo domingo, 15 de junio, en Málaga, en el que está previsto que participen los presidentes del PP nacional y andaluz, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, respectivamente, porque los 'populares' podrían "enseñarle a todo el que" fuera a ese acto en la localidad marbellí "cómo aprovecharse de la democracia para enriquecer a la mafia".

Así lo ha señalado el portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en Sevilla en la que ha llamado la atención acerca de que el lema del acto del PP previsto este domingo en Málaga no contiene el término 'mafia' que sí formaba parte del lema de la concentración que los 'populares' celebraron este pasado domingo en Madrid, en la que llamaban a los ciudadanos a elegir entre "mafia o democracia".

Mario Jiménez ha criticado, en alusión a los 'populares', el "cinismo" y la "hipocresía" de quienes, habiendo tenido una "conducta absolutamente alejada de lo que ahora pretenden defender, se arrogan una superioridad moral" que, en su opinión, no tienen.

De igual modo, ha sostenido que "el PP de Málaga hace mucho tiempo que eligió mafia", y ha criticado que tanto la dirección nacional como andaluza del PP sigan "avalando la continuidad" de Ángeles Muñoz como alcaldesa de Marbella pese a la investigación que ha afectado a su marido --ya fallecido-- y a su hijastro.

El representante del PSOE-A ha criticado la asistencia de Moreno al "aquelarre facha" del pasado domingo en la Plaza de España de Madrid, un "fallido acto masivo" en el que Moreno se alineó, según ha criticado Mario Jiménez, con el "comando que estaba al frente" de la movilización, en la que "había un presidente 'narcófilo', amigo de los narcos --en alusión a Feijóo--, y dos expresidentes --José María Aznar y Mariano Rajoy-- que estuvieron al frente de un partido que fue juzgado como organización criminal". Además, el parlamentario socialista ha criticado que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, "fue aclamado" en esa concentración.

El parlamentario socialista ha dicho que Moreno "puede hacer lo que quiera" en un "acto de partido", pero no debe actuar "en nombre de Andalucía" en ese tipo de eventos, porque en esta comunidad "no nos identificamos con lo que había reunido en esa plaza, con lo que representa esa derecha condenada y juzgada como organización criminal, y con los antecedentes de los que allí estaban", según ha abundado Mario Jiménez, que ha aseverado que, "desde luego, Andalucía no se identifica con Mazón", y ha criticado que Moreno "estuvo allí defendiendo las mismas ideas, los mismos planteamientos que representa" el presidente valenciano.

MORENO, "MANCHADO POR LA CORRUPCIÓN"

Mario Jiménez se ha referido también al debate de política general que se va a celebrar este jueves en el Parlamento y al que, según ha sostenido, el presidente de la Junta llega "manchado por la corrupción", así como después de haber estado "arrastrando el nombre de Andalucía fuera" de la comunidad en unos eventos en los que "la conducta y actitud" de Moreno es "igual de reprobable".

Ha aludido así a la referida movilización del pasado domingo en Madrid y a la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona el viernes, 6 de junio, sobre la que ha criticado que Moreno "no se atrevió" a "molestar" a sus homólogos de la Comunidad de Madrid y Galicia, Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Rueda, respectivamente --ambos del PP-- con su propuesta de que el Gobierno implemente "un fondo transitorio" para compensar a las comunidades autónomas peor financiadas con el actual sistema.

"Ni siquiera fue capaz de plantear cuáles eran las bases sobre las que tendría que producirse ese modelo de financiación, no fuera a ser que molestara" con ello a Ayuso, a la que Moreno --según ha abundado Mario Jiménez-- "mira de reojo porque no sabe" si terminará "siendo la lideresa de su formación política".

Además, el representante del PSOE-A ha criticado que el presidente andaluz "calló de manera miserable cuando se le preguntó por la actitud agresiva, buscando el enfrentamiento político y entre territorios" que, en opinión de Mario Jiménez, protagonizó Ayuso "cuando se levantó" de la Conferencia de Presidentes mientras hablaba en euskera el lehendakari, Imanol Pradales.

Para el parlamentario del PSOE-A, Moreno "demostró" en la Conferencia de Presidentes que "de moderado, de dialogante, de persona que comprende la complejidad de España, que respeta los otros territorios" del país, no tiene "absolutamente nada".

En esa línea, ha criticado el presidente de la Junta "no se atrevió a defender la Constitución que consagra el catalán, el gallego y el euskera como lenguas cooficiales en nuestra nación", y "se abonó a la estrategia barata, pueril, primaria y absolutamente populista de la extrema derecha de demonizar, atacar, agredir la lengua de otros territorios de España".

"Andalucía no es así" y "no quiere que en su nombre se ataque a otros territorios", según ha aseverado Mario Jiménez, que ha considerado que "ese silencio de Moreno" fue "un ataque a la Constitución y al respeto al conjunto de los territorios de España, a su lengua y su cultura".

De igual modo, el portavoz socialista ha incidido en criticar la expresión "a palos" que utilizó el presidente de la Junta en la rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes para augurar que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, terminará convocando elecciones generales antes del final de la legislatura abocado por una serie de circunstancias y aunque no sea esa su intención.

Mario Jiménez ha sentenciado que esa expresión de 'a palos' "perseguirá al señor Moreno Bonilla toda la vida", porque "un demócrata no pide que se convoquen elecciones a palos". Ha criticado además que "la derecha siempre se termina desesperando y, cuando no tiene en las urnas lo que quiere, se abona al enfrentamiento civil y al uso de la violencia".

"Pretendiéndolo o no pretendiéndolo", Moreno ha dado a entender con sus declaraciones que "ha entendido que la derecha ya tiene que gobernar en España sí o sí, no por lo que piensen o quieran los ciudadanos y lo expresen en las urnas, sino porque la derecha ha decidido ya que ya ha llegado su momento", según ha concluido criticando Mario Jiménez.