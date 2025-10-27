PSOE tacha de "escándalo" que el PP pida nuevos hospitales en Huelva y Málaga, pero no la Ciudad Sanitaria en Jaén

JAÉN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha tachado de "escándalo" que el PP haya instado a la Junta de Andalucía a incluir partidas suficientes en los Presupuestos de 2026 para iniciar las obras de construcción de los nuevos Hospitales de Málaga y de Huelva, mientras que en el caso de la Ciudad Sanitaria de Jaén sólo ha pedido "una cuantía específica para la construcción de un tanque de tormentas anticontaminación y un nuevo colector a la estación depuradora de Santa Catalina".

Esas peticiones fueron formuladas por el PP a la Junta de Andalucía dentro de las resoluciones aprobadas en el pasado pleno del Parlamento andaluz, donde se llevó a cabo el debate de política general sobre sanidad.

"La prioridad de la Junta es construir dos nuevos hospitales en Málaga y Huelva, mientras que su prioridad en Jaén es un tanque de tormentas y un colector", ha dicho en rueda de prensa el parlamentario socialista Víctor Torres, que ha indicado que "el agravio que vive la provincia de Jaén no es con Cataluña, sino con la Junta de Andalucía, que es la que agravia a Jaén respecto a otras provincias de Andalucía".

Torres sumó a este ninguneo la situación que se está viviendo en el Hospital Neurotraumatológico de Jaén, con máquinas diagnósticas que "apenas funcionan", como dos resonancias y dos tomógrafos que "están apagados por las tardes mientras se derivan ingentes cantidades de pruebas a la privada. "Por cada prueba que se hace en este hospital, se hacen cinco en la privada", ha afirmado Torres.

El parlamentario socialista ha acusado al PP en el Gobierno andaluz de "llevar siete años abriendo grietas en la sanidad pública y que hoy son tan enormes que la sanidad pública andaluza está a punto de desplomarse, al borde del derrumbe total".

También se ha referido a la "tremenda negligencia" de la Junta con el cribado de cáncer de mama y ha apuntado las 6.000 personas que se manifestaron en Jaén o las 30.000 de este domingo en Sevilla cunado "aún no sabemos el alcance de esta crisis en toda Andalucía, ni el número de casos en la provincia de Jaén".

Asimismo, ha manifestado que el "derrumbe" de la sanidad pública también se está comprobando en Andújar (Jaén), con "la masiva" manifestación del sábado, o la de esta lunes en la Sierra de Segura, o las que ya ha habido en Alcaudete (Jaén) y Cazorla (Jaén). A todo ello le ha sumado la falta de once radiólogos, los 10.000 pacientes esperando al neurólogo con una media de más de 400 días para pasar por consulta o a los 83.000 jiennenses en listas de espera.

"Esto ya no va de exigir nada a la Junta. Hemos entrado en otra fase, la fase del cambio, de superar esta etapa negra del PP", ha dicho Torres, al tiempo que ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "reírse de la provincia y tomarle el pelo a la gente" con algo tan serio como la salud y sanidad pública.