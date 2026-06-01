PSOE-A urge a Moreno a ponerse a "trabajar en la mejora de condiciones laborales" en la ayuda a domicilio

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez. - PSOE-A

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha instado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno (PP-A), a que "deje de estar escondido" y que "se ponga ya a trabajar para solventar problemas" de la comunidad autónoma como las "graves demoras" en dependencia y la "intolerable situación de precariedad laboral que padecen las trabajadoras de la ayuda a domicilio".

En un comunicado, María Márquez se ha pronunciado así en apoyo a las movilizaciones de este personal en toda la comunidad "en demanda de mejores salarios y condiciones laborales con el objetivo, también, de avanzar en la calidad de la asistencia a las personas dependientes en sus hogares".

La representante socialista ha criticado que Moreno está "escondido debajo de la cama" desde la noche electoral de los recientes comicios autonómicos del 17 de mayo, y se ha preguntado "qué está esperando" el presidente en funciones para "ponerse a trabajar" para afrontar "los problemas que siguen estando lamentablemente en nuestra tierra".

En esa línea, María Márquez ha aludido a la "precariedad laboral" que "denuncia la plantilla de ayuda a domicilio", que, según ha abundado, es "culpa en gran medida de la privatización emprendida por el PP en la Junta y de su desprecio" hacia un servicio que, según ha resaltado la dirigente socialista, "es esencial y fundamental para las familias".

La 'número dos' de la dirección del PSOE-A ha defendido "la dignidad de estas trabajadoras" de la ayuda a domicilio frente al "desprecio" de Moreno, que "fue precisamente quien les quitó la cotización a la Seguridad Social" en su etapa como secretario de Estado del Gobierno de Mariano Rajoy, según ha denunciado.

María Márquez ha subrayado que, como respuesta a las demandas laborales de estas empleadas, la propuesta del PSOE-A es implantar "la gestión pública directa" de la ayuda a domicilio, con el objetivo de que "el dinero público se destine en su totalidad a la ley de la Dependencia".

"Las trabajadoras lo gritaban este fin de semana, que quieren dejar de ser invisibles, quieren mejores salarios y mejores condiciones de trabajo para asegurar una calidad en la atención que prestan" a personas dependientes, ha recalcado la vicesecretaria general del PSOE-A.

"La ayuda a domicilio no es un negocio, es un derecho, y las mujeres que cuidan a personas mayores y dependientes merecen respeto, dignidad y condiciones laborales justas", ha aseverado Maria Márquez, y ha insistido en urgir a Moreno a que "deje de esconderse y trabaje para atajar el deterioro de la ayuda a domicilio", desplegando también las medidas necesarias para acabar "con las interminables listas de espera", según ha finalizado.