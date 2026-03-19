Qamarero gana los Premios 'EmprendeXXI' como la start-up "con mayor potencial de Andalucía"

Imagen de los premios 'EmprendeXXI'. - CAIXABANK

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La start-up Qamarero ha sido galardonada en los Premios 'EmprendeXXI' como la empresa con "mayor potencial e impacto en Andalucía". Estos premios, impulsados por CaixaBank a través de DayOne, su división especializada en empresas tecnológicas y sus inversores; y el Ministerio de Industria y Turismo a través de Enisa, celebran este año su 19 edición.

De esta manera, según ha señalado la entidad financiera en una nota de prensa, la entrega territorial de estos galardones en Andalucía cuenta con el apoyo de Andalucía Emprende. En la presente edición, los premios han puesto el acento en identificar proyectos que generen valor a través de la innovación, mejoren la vida de las personas y cuiden el planeta con soluciones tecnológicas.

Así, Qamarero es una empresa que se dedica a crear una solución digital "todo en uno" que permite a los clientes pedir y pagar directamente desde su teléfono en bares y restaurantes.

Su proyecto ha resultado seleccionado entre las 112 candidaturas que se han presentado en la última edición de los galardones en Andalucía.

En este sentido, los Premios EmprendeXXI se han consolidado como 2un referente clave para el ecosistema emprendedor, tanto a nivel nacional como autonómico" y la entrega ha contado con la presencia de profesionales de la Dirección Territorial de CaixaBank, Enisa y Andalucía Emprende, entre otros.

El jurado encargado de seleccionar a la empresa ganadora ha estado compuesto por "nombres relevantes del ecosistema regional de emprendimiento", como el director comercial Empresas Andalucía Occidental de CaixaBank, Guillermo Martín; el director económico-financiero de Enisa, Álvaro Román Echenique; y el director general de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua de la Junta de Andalucía, Francisco Javier González.

Además, ha contado con la presencia del CEO de Cobiomic Bioscience, Carlos Pérez, ganador de la última edición de los premios.

RECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN

Gracias a esta distinción, Qamarero ha recibido un premio en metálico de 6.000 euros. Además, la compañía tendrá acceso a un programa de acompañamiento internacional, que incluye formación en uno de los principales hubs de innovación del mundo, en colaboración con Esade.

Además, Qamarero también tendrá la oportunidad de participar en los Investors Day EmprendeXXI, unas jornadas durante las cuales podrá mantener contacto con el ecosistema inversor y empresas interesadas en colaborar con el emprendimiento.

En paralelo, la compañía formará parte de la comunidad AlumniXXI, que ha logrado erigirse como un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias entre los fundadores de las empresas premiadas a lo largo de la historia de los Premios EmprendeXXI.

Se trata de una iniciativa que combina una comunidad virtual y encuentros presenciales que favorece los vínculos y crea sinergias entre las personas premiadas y el ecosistema emprendedor y de la innovación, tal y como ha señalado el comunicado.

LAS EMPRESAS MÁS INNOVADORAS DE ANDALUCÍA

Además de Qmarero, en el evento han participado el resto de start-ups finalistas en Andalucía, que han tenido la oportunidad de presentar sus proyectos.

Entre ellas, se encuentra Eonsea, Startup que transforma la inspección subacuática mediante robótica e inteligencia artificial, permitiendo detectar daños con mayor precisión, reducir costes y optimizar el mantenimiento de infraestructuras bajo el agua.

Por su parte, Flamingo Biomechanical Lab convierte imágenes médicas en modelos físicos reales para que médicos y veterinarios puedan tocar, analizar y comprender mejor aquello que hasta ahora solo veían en una pantalla.

Otra de las start-ups que ha participado ha sido Quantia Ingeniera y Consultoria, que impulsa la transformación digital de los activos industriales a través de gemelos digitales, captura de realidad, ingeniería de fiabilidad, datos e inteligencia artificial, convirtiendo la información en decisiones más eficientes.

S.Lab desarrolla envases biodegradables a partir de residuos agrícolas y micelio, con prestaciones similares al poliestireno en aislamiento térmico y resistencia al agua, pero con la ventaja de descomponerse por completo en solo tres meses.

Y, finalmente, Teco Mobility ofrece a los hoteles una solución tecnológica integral de movilidad como servicio (MaaS) 360o, que facilita a los viajeros desplazarse de forma más sostenible y generar un impacto positivo a nivel medioambiental, cultural y social.

Desde su creación en 2007, los Premios EmprendeXXI han repartido casi 10 millones de euros en premios y acciones de acompañamiento que han beneficiado a más de 560 empresas.

En esta edición se entregarán 19 premios regionales a las empresas con mayor impacto en su territorio (uno por comunidad autónoma y dos en Portugal); como novedad, ocho Premios Retos del Mañana a las start-ups que ofrecen las mejores soluciones en Business Transformation, Human & Wellbeing y Living Planet; dos accésit transversales centrados en Impacto Social e Innovación Disruptiva, así como un Reconocimiento AlumniXXI a la Escalabilidad a la empresa de la comunidad DayOne AlumniXXI con una trayectoria destacada por su crecimiento e impacto global.

A nivel nacional, la entrega de los galardones que, en su 19 edición, se han consolidado como los premios con "mayor trayectoria y reconocimiento", tendrá lugar el 27 de mayo en una gala que se celebrará en Barcelona.

Los galardones cuentan con el apoyo de diferentes empresas del grupo, áreas de negocio y divisiones de CaixaBank: AgroBank, imagin, VidaCaixa, CaixaBank Séniors, MicroBank, CaixaBank Real Estate & Homes, CaixaBank Payments & Consumer, CaixaBank Hotels & Tourism, CaixaBank Food&Drinks, CaixaBank Tech, Sostenibilidad, Banca Privada, Banca de Empresas, Innovación y CaixaBank Dualiza.

CAIXABANK DAYONE

De esta manera, DayOne es la división de CaixaBank especializada en empresas tecnológicas y sus inversores. Su objetivo es acompañar en todas sus fases de crecimiento a todas las empresas de base tecnológica, de rápido desarrollo y ámbito de actuación global que realizan actividades de valor añadido con soluciones específicas.

Además, DayOne ha ampliado su propuesta de valor con un instrumento de venture debt, con una dotación inicial de 150 millones de euros destinados a impulsar el crecimiento de scale-ups y start-ups consolidadas de base tecnológica, en España y Portugal.

También dispone de servicios especializados para inversores que apoyan el crecimiento del ecosistema (Business Angels, Venture Capital y Corporates).

Además, desarrolla una labor de banca relacional con los diferentes actores del ecosistema, facilitando las relaciones, las sinergias, el conocimiento y la innovación mediante alianzas estratégicas.

Para contribuir al desarrollo de jóvenes empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento, la entidad lanza cada año desde su creación en 2007 los Premios EmprendeXXI.

Estos galardones se han convertido en un reconocimiento consolidado en el territorio y de referencia para start-ups de España y Portugal. Además, cuenta con un programa de innovación abierta para apoyar a las start-ups.

Actualmente, DayOne cuenta con espacios físicos en Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Bilbao y Málaga y tiene gestores de negocio en Murcia, Castilla y León, Canarias, Sevilla, Galicia y Cataluña.

Su principal función es "servir de punto de reunión entre los fundadores de empresas tecnológicas, los socios que les ayuden a hacer crecer su negocio y los inversores interesados en empresas innovadoras con potencial de crecimiento".