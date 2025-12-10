Quiero Maracena reclama el cese de Berta Linares como asesora del Ayuntamiento de Maracena (Granada) tras su imputación

Archivo - La exalcaldesa de Maracena (Granada), Berta Linares, acudiendo al Juzgado. Archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

MARACENA (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal de Quiero Maracena ha reclamado este miércoles al PSOE el "cese inmediato" de la exalcaldesa socialista del municipio, Berta Linares, como asesora en el Ayuntamiento después de que haya trascendido que deberá declarar como investigada por un presunto delito de prevaricación durante su etapa de gestión.

El asunto, que investiga el juzgado de Instrucción número 9 de Granada a raíz precisamente de una denuncia de Quiero Maracena, gira en torno a la adjudicación y puesta en funcionamiento presuntamente irregular de una gasolinera en el municipio.

La Guardia Civil ha investigado además por orden judicial el patrimonio de Linares y su entorno, y ha identificado diversas operaciones "susceptibles de blanqueo de capitales" en alusión a la adquisición de inmuebles con pagos en efectivo o de vehículos de alta gama.

El concejal de Quiero Maracena, Miguel Ángel Fernández Martínez, ha reprochado al regidor socialista, Carlos Porcel, la contratación en su día de Berta Linares como asesora y ha reclamado que la cese ante la investigación judicial abierta contra ella.

También ha pedido explicaciones a los socios de gobierno --IU y Maracena Conecta-- "que entraron para regenerar la política, según dijeron, y todo sigue igual".

En contraposición, Miguel Ángel Fernández ha defendido la "posición coherente y sostenida" de su grupo "contra la corrupción", que "mantendrán", ha dicho, al ejercer la única acusación que hay esta causa "promoviendo todas las diligencias necesarias para que los hechos se investiguen hasta el final".

"Nuestra obligación como representantes públicos es proteger el patrimonio de Maracena, garantizar que nunca más se utilicen las instituciones al servicio de intereses particulares. Seguiremos personados y activos en esta causa hasta el final", ha incidido.

El edil ha querido reconocer el trabajo "serio y perseverante" de la Guardia Civil, la Fiscalía y el juzgado en esta causa, en la que Linares deberá declarar como investigada el próximo 29 de enero. También lo harán ese día como testigos dos técnicos municipales y la que fuera concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Maracena, Vanessa Romero.

Se da la circunstancia de que esta concejal fue presuntamente secuestrada en febrero de 2023 por la entonces pareja sentimental de Berta Linares, que está procesado por este asunto y se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de prisión en un juicio previsto para febrero.