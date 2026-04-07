Rafi Crespín se ofrece a la militancia para encabezar la lista del PSOE por Córdoba

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, en la sede provincial de su partido. - PSOE

CÓRDOBA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada nacional por esta provincia, Rafi Crespín, "se ha ofrecido" a la militancia para encabezar la candidatura por la provincia que presentará su partido para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, y para cuya conformación presentan sus propuestas las bases del PSOE cordobés, tras debatirlas y aprobarlas en las asambleas de sus agrupaciones locales y de distrito.

Así lo han precisado a Europa Press fuentes socialistas, indicando que dichas asambleas se vienen celebrando desde este pasado lunes y continuarán a lo largo de este martes, estando previsto que ya el miércoles se eleve a la ejecutiva provincial del PSOE cordobés la propuesta resultante de lo votado en las asambleas.

El proceso para la aprobación de la candidatura continuará el próximo viernes, cuando, tras el paso previo por las comisiones de listas y de ética y garantías, el comité director del PSOE de Andalucía apruebe la lista definitiva de Córdoba y también de las otras siete provincias andaluzas.

En las pasadas elecciones andaluzas, el PSOE de Córdoba logró tres parlamentarios, en concreto, la exalcaldesa de Córdoba Isabel Ambrosio, que abrió la lista entonces, seguida por el profesor de la Universidad de Córdoba (UCO) Antonio Ruiz y por la exacaldesa de Montoro Ana María Romero.

