Reabierta la principal carretera habilitada para el acceso rodado a Dúdar (Granada)

Imagen de carretera cortada al inundarse por el desbordamiento del río Aguas Blancas tras el paso de la borrasca Leonardo - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera habilitada para el acceso rodado al municipio de Dúdar, en la comarca de la Vega de Granada, ha quedado reabierta al tráfico tras un desprendimiento de tierra que obligaba a cortarla de nuevo a primera hora de la mañana de este lunes a causa del temporal.

Así lo ha indicado el alcalde de Dúdar, Nicolás González, a Europa Press, señalando que se trata de la carretera alternativa que se ha habilitado por el cierre de la principal vía de acceso por el temporal, mientras que la urbanización de Aguas Blancas sigue siendo accesible únicamente por un camino peatonal por el que pueden pasar coches todoterreno debido al corte de la GR-3201.

Tras la vuelta de los vecinos del pueblo que eran desalojados la semana pasada por el paso de la borrasca 'Leonardo', permanecen evacuadas 20 personas de la urbanización que fueron a casas de familiares y hay otras dos familias en una residencia, ha detallado González.

El alcalde informaba en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, en la mañana de este lunes que volvían a quedar "bloqueados" en tanto habían caído terreras y estaban a la espera de que abrieran otra vez la carretera alternativa, tras dar aviso a la Diputación de Granada. Se ha reabierto a alrededor de las 10,00 horas.

Todo ello después de que el Servicio de Emergencias 112 Andalucía autorizara el regreso ordenado a sus viviendas de los vecinos desalojados en prevención de Dúdar ante la mejoría de la situación meteorológica e hidrológica en su entorno, en un dispositivo de retorno escoltado por la Guardia Civil.