Reabierta al tráfico la A-92 en Alfacar (Granada) tras el choque la pasada tarde entre dos camiones

Dos camiones colisionaron este pasado domingo por la tarde-noche en la A-92 a la altura de Alfacar. - ASOC. VOLUNTARIADO PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS

GRANADA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-92 ha quedado reabierta parcialmente al tráfico a la altura del municipio granadino de Alfacar tras un accidente entre dos camiones en la tarde-noche de este pasado domingo que obligó a su corte total.

Así lo han confirmado fuentes de la Dirección General de Tráfico a Europa Press, que detallan que si bien permanece cortado uno de los dos carriles (el izquierdo) en dirección Sevilla y otro, el derecho en sentido Almería, el tráfico es fluido en la zona, donde no hay retenciones ni mayores incidentes.

En cuanto al accidente de este pasado domingo, el sistema 112 de la Consejería de Emergencias de la Junta informó de que la colisión por alcance entre los dos camiones tuvo lugar en torno a las 20.15 horas en el kilómetro 247 sentido Málaga.

Debido al choque, uno de los camiones saltó la mediana y se originó un incendio que provocó una intensa columna de humo. El conductor de uno de los vehículos quedó atrapado y fue auxiliado por los conductores que circulaban por la autovía en ese momento.

Hasta el lugar se desplazaron, alertados por la sala del 112, Guardia Civil de Tráfico, sanitarios enviados por el Centro de Emergencias 061, Bomberos de Granada, Parque de Maquinaria y Policía Local.

Los servicios de extinción sofocaron el incendio del camión y de los restos que cayeron bajo la autovía. A causa del siniestro, el tráfico quedó cortado en la autovía, en ambos sentidos, provocando retenciones en la zona.

Ya de madrugada, se procedió a restablecer la circulación tras la retirada de los vehículos. En cuanto a los heridos, los servicios sanitarios atendieron, además de al conductor del camión siniestrado, a otras cuatro personas que auxiliaron al camionero.