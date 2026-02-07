Reabierto el acceso al Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba) tras la caída de un árbol

Archivo - El Hospital Comarcal Infanta Margarita de Cabra, en imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CABRA (CÓRDOBA), 7 (EUROPA PRESS)

El acceso a la entrada principal del Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba), que había quedado cortado por la caída de árboles a causa del temporal ocasionado por el paso de la borrasca 'Leonardo', ha quedado restablecido.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Junta, que el pasado jueves informaba de que, con la interrupción del acceso principal, la entrada al centro hospitalario se había habilitado por la zona de Urgencias. En la zona han estado trabajando los bomberos para la recuperación de la normalidad con la subsanación de esta incidencia.

Por otro lado, la Junta informaba este sábado en la mañana de que el número de vías la Red Autonómica de Carreteras cortadas en la provincia de Córdoba como consecuencia de las intensas lluvias y fuertes vientos de la borrasca Leonardo ascendía a seis a primera hora de la jornada.