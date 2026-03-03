Reabre en Jaén la piscina cubierta de Las Fuentezuelas tras la reparación de los daños causados por el temporal

Beatriz López y Julio Millán en la piscina cubierta de Las Fuentezuelas. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha reabierto la piscina de invierno de Las Fuentezuelas después de arreglar parte de la cubierta que perdió por el temporal y equipamientos como vestuarios y válvulas de agua.

El alcalde, Julio Millán, y la concejala de Deportes, Beatriz López, han visitado este martes las instalaciones, en las que ya pueden nadar sus usuarios y usuarias desde esta semana.

Tras el paso de las primeras borrascas, Joseph y Kristin, la cubierta de esta piscina, al igual que la de La Salobreja, se vio afectada por las fuertes rachas de viento. De este modo, "en apenas 15 días", se ha procedido a reponer parte de la cubierta tipo sándwich, chapas de aislamiento, canalones y claraboyas.

El regidor ha destacado la colaboración del complejo deportivo Forus, que, mediante un acuerdo con el Patronato de Deportes, ha permitido a los usuarios de sus cursos seguir recibiendo clases mientras se procedía a los arreglos tras el tren de borrascas.

La concejala ha explicado que estos trabajos se suman a otros de mejora que se ha aprovechado para hacer en estas piscinas cubiertas. Así, se han renovado los azulejos en algunas paredes de los vestuarios, se ha pintado con pintura antihumedad en otros espacios de esta zona y se han reparado válvulas de paso de agua en mal estado.

Además, se ha hecho una limpieza anti legionella de los circuitos de agua caliente y, durante el periodo sin clases, se ha aprovechado para llevar a cabo la limpieza y desinfección de todo el material deportivo para su puesta a punto para la reanudación de la actividad.

"Este arreglo necesario se suma a otras actuaciones previas en el edificio de la propia piscina con reparación de grietas en la fachada y el interior del edificio, el arreglo de las escaleras de acceso, pintura de muros y la reparación de columnas y pilares", ha añadido.

López ha apuntado que el Patronato de Deportes tiene como próximo objetivo el arreglo de la otra piscina cubierta afectada, la de La Salobreja, cuyos cursos se mantienen en las instalaciones de Forus. Igualmente, se trabaja en la techumbre del pabellón del Bulevar, el Carlos Martínez Esteban.

Por otra parte, con la llegada del verano, el Ayuntamiento de Jaén acometerá el arreglo de la cubierta del pabellón central de la Salobreja, en el marco de un plan de puesta a punto de instalaciones deportivas.