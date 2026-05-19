Reabre sus puertas en Granada la histórica biblioteca del Salón, que llevará el nombre de la escritora Mariluz Escribano

El Ayuntamiento ha culminado las obras de rehabilitación de la Biblioteca del Salón, actuación que ha permitido recuperar uno de los edificios más reconocibles del Paseo del Salón que a partir de ahora llevará el nombre de la escritora Mariluz Escribano. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha culminado las obras de rehabilitación de la Biblioteca del Salón, una actuación que ha permitido recuperar uno de los edificios más reconocibles del Paseo del Salón que a partir de ahora llevará el nombre de la escritora granadina Mariluz Escribano.

La biblioteca permanecía cerrada desde 2022 y es que durante las actuaciones de mejora energética impulsadas en el inmueble comenzaron a detectarse importantes patologías ocultas en la cubierta y en la estructura interior del edificio.

Aquellos trabajos permitieron descubrir humedades, grietas, deformaciones y daños estructurales de considerable importancia que comprometían la estabilidad de la cubierta y suponían un riesgo para trabajadores y usuarios.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha valorado que esta intervención haya permitido resolver de manera completa todos esos problemas mediante la sustitución de la estructura portante de la cubierta principal e incorporando una nueva solución estructural metálica adaptada a las necesidades actuales del inmueble.

La alcaldesa ha vinculado además la reapertura de estas instalaciones con "un nuevo impulso para la estrategia cultural de Granada en su camino para ser Capital Europea de la Cultura 2031, consolidando la recuperación de espacios patrimoniales como una herramienta para acercar la cultura a la ciudad".

El proyecto ha incluido la impermeabilización de las cubiertas, nuevas soluciones de aislamiento, la recuperación y reposición de tejas originales, así como la restauración de aleros y canecillos para conservar la imagen característica del edificio.

Asimismo, se han completado actuaciones interiores vinculadas a la modernización y puesta en funcionamiento del inmueble como biblioteca pública, incorporando mejoras en instalaciones, ventilación, iluminación, acabados interiores y acondicionamiento general de los espacios para su reapertura al público.

Coincidiendo con la reapertura del edificio tras su rehabilitación, el Ayuntamiento de Granada ha descubierto una placa conmemorativa e incorporado el nombre de la escritora, poeta y catedrática granadina Mariluz Escribano a la Biblioteca del Salón, en reconocimiento a una de las figuras más representativas de la literatura y la cultura andaluza contemporánea.

Carazo ha señalado que "la reapertura de esta biblioteca tenía que servir también para rendir homenaje a una de las grandes voces culturales y literarias de Granada. Incorporar el nombre de Mariluz Escribano a este espacio supone unir patrimonio, memoria y cultura en un lugar profundamente vinculado a la vida de la ciudad".

HISTÓRICO

La Biblioteca del Salón ocupa un edificio proyectado en 1917 por el arquitecto Ángel Casas como pabellón de baile vinculado al antiguo Casino de Puerta Real, en una época en la que el entorno del Salón y la Bomba comenzaba a consolidarse como uno de los grandes espacios de paseo y encuentro de la ciudad.

Concebido originalmente como un pequeño "chalé" de recreo rodeado por los jardines del Genil, el inmueble destacó desde sus orígenes por sus terrazas, sus escalinatas curvas, su torreón mirador y las cubiertas de teja vidriada verde que todavía hoy forman parte de su imagen más reconocible.

Décadas más tarde, el inmueble pasó a convertirse en biblioteca pública municipal, inaugurándose oficialmente como biblioteca en 1933 en un acto al que acudió Fernando de los Ríos.

Desde entonces, el edificio se consolidó como uno de los espacios culturales más singulares del centro de Granada.

La Biblioteca del Salón se encuentra además integrada dentro del entorno declarado Bien de Interés Cultural de los Jardines del Genil, un ámbito patrimonial especialmente sensible en el que la actuación ha permitido conservar la volumetría, la configuración arquitectónica y la imagen del inmueble respetando plenamente sus valores ambientales y patrimoniales.

Con más de 58.000 títulos y cerca de 12.000 usuarios inscritos, la Biblioteca Pública Municipal del Salón alberga además importantes fondos culturales y literarios vinculados a Granada, entre ellos colecciones procedentes del Centro Artístico y Literario, fondos de autores como Antonio Carbajal o Enrique Villar Yebra y una destacada sección dedicada a Federico García Lorca, convirtiéndose en uno de los espacios bibliográficos de mayor valor cultural de la ciudad.