La rebaja de impuestos del Gobierno reduce la factura de la luz de marzo en un 2,5%, según el análisis de Facua

Archivo - Imagen de archivo de una torre de alta tensión. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La rebaja de impuestos introducida por el Gobierno ha provocado que la factura de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) experimente una bajada en el mes de marzo del 2,5%, según el análisis realizado por Facua-Consumidores en Acción.

Según ha informado Facua en una nota, el recibo del último mes se ha situado en los 71,35 euros con respecto a los 73,19 de febrero. El pasado 21 de marzo entró en vigor el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio que, entre otras cuestiones, redujo el Impuesto especial sobre la electricidad al 0,5% y el IVA del suministro eléctrico al 10%. Así, de no haberse aprobado dicha medida, la factura de marzo se habría situado en los 82,09 euros, un 12,2% más que los 73,19 euros de febrero.

En cuanto a la evolución interanual, el recibo ha bajado un 6,1% con respecto a los 75,99 euros de marzo de 2025. En los últimos años, la factura del usuario medio --un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales-- del mes de marzo ha sido de 71,35 euros en 2026, 75,99 euros en 2025, 58,53 euros en 2024, 71,57 euros en 2023 y 176,73 euros en 2022.

Además, el precio medio del kWh de energía consumida ha estado en 23,87 céntimos en horario punta, 14,06 céntimos en el llano y 12,17 céntimos en el valle. Así, el precio de la energía ha disminuido con respecto a marzo de 2025 un 6,3% en punta, un 6,5% en llano, y un 2,4% en valle. La potencia, por su parte, ha disminuido desde los 3,30 euros que mantenía desde enero (suma de los cargos y peajes en horario punta y valle más el margen de comercialización e impuestos) a los 2,87 euros tras la reducción de impuestos aplicada por el Gobierno. Durante 2025, la potencia estuvo situada en los 3,21 euros.

MEDIDAS PARA ABARATAR LA FACTURA

Facua viene reivindicando modificaciones "de calado" en el sistema de fijación de tarifas para evitar que las energías más caras sigan inflando la tarifa semirregulada. Así, la asociación reclama desde 2021 que la nuclear y la hidroeléctrica salgan de la subasta marginalista diaria y sean sometidas a precios fijos fijados por el Gobierno a largo plazo.

"De esta forma se evitarían los denominados beneficios caídos del cielo de estas tecnologías gracias al diseño que desde hace décadas tiene el sistema marginalista, donde el precio de mercado lo determina la oferta más cara que permite satisfacer la demanda cada hora", según Facua.

En este sentido, aunque la asociación viene reclamando igualmente que la electricidad sea gravada con un IVA reducido o superreducido con independencia de coyunturas concretas de precios especialmente altos, manifiesta que el nuevo Real Decreto del Gobierno se limite a realizar esta rebaja de impuestos y olvide nuevamente la fijación del tope al gas, que "provoca el encarecimiento del precio de todos los sistemas de generación eléctrica que pujan en la subasta diaria", ni tampoco el establecimiento de precios máximos en el sector.

Más allá de las necesarias medidas que debe llevar a cabo el Gobierno para reducir los desproporcionados beneficios de las grandes eléctricas, Facua ha resaltado la ausencia de actuaciones por parte del Ministerio para la Transición Ecológica encaminadas a potenciar que los usuarios soliciten los descuentos del bono social.

Año tras año, las cifras constatan que la gran mayoría de sus beneficiarios potenciales no lo solicitan. "No lo hacen porque desconocen su existencia y características o debido a que creen que no tienen derecho a recibirlo", ha expuesto.

Por otro lado, la organización ha asegurado que a día de hoy, el Gobierno continúa sin emprender campañas de publicidad institucional potentes sobre estos descuentos. Asimismo, ha pedido medidas para fomentar que los consumidores optimicen la potencia contratada en sus viviendas.

Según un análisis de la asociación, los consumidores domésticos pagan a las eléctricas casi mil millones de euros de más cada año por el exceso de kilovatios que figuran en sus contratos. El último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondiente al segundo semestre del año pasado, indica que "siete de cada diez viviendas tienen contratada una potencia superior a la que necesitan".

EL PERFIL DE USUARIO DE LOS ANÁLISIS DE FACUA

El usuario medio utilizado por Facua en sus análisis tiene una potencia contratada de 4,4 kW --la misma en horario punta y valle-- y un consumo de 366 kWh mensuales. Es un perfil elaborado tras el análisis de varias decenas de miles de facturas de viviendas habitadas.

En cuanto a los porcentajes de consumo en los tres tramos horarios del nuevo sistema de facturación, la asociación ha tomado como referencia el perfil de usuario medio tradicional sin discriminación horaria publicado en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que consume el 45% de la electricidad en el horario valle, el 29% en el horario punta y el 26% en el horario llano.

Por último, de lunes a viernes, el horario punta se aplica de 10,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 22,00 horas, el llano de 14,00 a 18,00 horas y de 22,00 a 00,00 horas, y el valle de 00,00 a 08,00 horas. Sábados, domingos y festivos nacionales se aplica las 24 horas el horario valle.