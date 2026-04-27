El rector de la UJA reivindica las humanidades "para no perder el rumbo como sociedad" en plena eclosión de la IA

Celebración de la festividad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. - UJA

JAÉN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, ha reivindicado la formación humanística como criterio fundamental "para no perder el rumbo como sociedad" en un contexto marcado por la plena eclosión de la inteligencia artificial (IA).

Así lo ha indicado este lunes en el acto organizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación con motivo de su festividad, San Isidoro de Sevilla, y que también ha contado con el decano, la vicedecana de Estudiantes y Atención a la Diversidad y el secretario de este centro, Diego Airado, Inés María Muñoz y Francisco Pedro Plan.

Además, ha participado el catedrático de Historia Medieval, Juan Carlos Castillo Armenteros, que ha ofrecido la conferencia magistral 'Castillos en el aire. De fortificaciones a residencias señoriales de la Edad Media: La riqueza olvidada del Alto Guadalquivir', presentado por la profesora Irene Montilla.

En su intervención, el rector se ha referido a la formación humanística, en un contexto de plena eclosión de la IA y ha señalado que disciplinas como la historia, las filologías y la enseñanza son el "yacimiento" de donde se extrae "el sentido de todo lo demás".

En este sentido, ha asegurado que, si la tecnología es la herramienta, "las humanidades son el criterio" que hoy se necesita "más que nunca para no perder el rumbo como sociedad", según ha informado la UJA.

Al hilo, ha considerado que la tecnología, por sí sola, no garantiza el progreso humano, sino que se precisa del pensamiento crítico y de los valores éticos que proporcionan estas disciplinas para ser capaces de discernir y tomar decisiones que busquen el bien común.

"Estas disciplinas representan una condición 'sine qua non' de la esencia universitaria. No entendemos nuestra institución, ni el concepto de universidad, sin estas ramas del conocimiento que nos definen. Por ello, la apuesta de este equipo de gobierno es firme y decidida. Nuestra defensa de las Humanidades y las Ciencias de la Educación va más allá de variables económicas o de la demanda laboral de un momento coyuntural, máxime en un mundo hiper-digitalizado", ha afirmado.

Tras apuntar que la convergencia entre el entorno digital y las humanidades abre un abanico de nuevas posibilidades, Ruiz ha apuntado que, para capitalizar este escenario, es fundamental la evolución de las universidades mediante dos aspectos: la formación de expertos híbridos que dominen tanto la tecnología como las disciplinas humanas y la actualización académica, integrando las Humanidades Digitales en la oferta de posgrado.

"En la UJA, se están dando los pasos correctos. Nos estamos consolidando como un referente en el sur de España dentro del ámbito de las Humanidades Digitales, especialmente a través de la integración de las TI con el patrimonio, la lingüística y la arqueología. De hecho, la UJA ya abandera esta convergencia, a través de varios proyectos de vanguardia", ha asegurado.

En esta línea, el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ha puesto de relieve la importancia de las titulaciones que se imparten en el centro, en un momento en el que no se puede obviar el contexto tecnológico "que define el presente y moldea el futuro: la creciente influencia de la IA".

PROFESIONALES CRUCIALES

"Es precisamente en este punto donde la importancia de las personas que formamos en nuestra facultad se vuelve aún más crucial y luminosa. El mundo necesita ahora más que nunca profesionales como nuestros egresadas y egresados", ha afirmado.

Junto a ello, Airado ha dado la enhorabuena a las personas premiadas o reconocidas y ha aludido a algunos de los hitos del centro en el último año. Tanto en el ámbito de la calidad, donde continúa trabajando en el sistema Implanta, entre otros, como en el de la docencia y la atención al estudiantado.

Durante el acto, se ha hecho entrega de las medallas y distinciones a profesorado jubilado en el curso 2024-2025; nuevos doctores; premios a los mejores expedientes de Grado; Premios Extraordinarios de Fin de Grado y Premios del XXX Concurso Facultad de Fotografía, Poesía y Relato 2026.

Una vez concluido, se ha inaugurado, en la Sala de Exposiciones del Edificio Zabaleta una muestra con las fotografías participantes en el XXX Concurso Facultad, que puede visitarse hasta el próximo 11 de mayo.