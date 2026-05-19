El Rectorado de la UCO acoge la 15ª Jornada Técnica del Máster Interuniversitario en Agroalimentación

Foto de familia en la 15ª Jornada Técnica del Máster Interuniversitario en Agroalimentación. - JOSE CUESTA/CEIA3

CÓRDOBA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La innovación en el campo agroalimentario es una acción que se percibe como esencial para avanzar en el desarrollo del sector agrario, siendo este el principal motor económico de Andalucía. Un papel esencial a nivel de crecimiento que se ha trasladado también al debate central de la 15ª jornada técnica del Máster Interuniversitario en Agroalimentación, que ha tenido lugar este lunes en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO).

Según ha informado el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, ceiA3, en una nota, la clausura de este máster, impartido tanto en Córdoba como en Cádiz, tiene un amplio recorrido en ambas instituciones, que han experimentado un crecimiento en las inscripciones tanto de alumnos nacionales como extranjeros.

"Este es uno de los másteres con más demanda en la Universidad de Cádiz y en esta edición ha tenido 28 alumnos, de los cuales siete plazas reservadas para alumnos extranjeros de habla hispana que también se han llenado", ha explicado la coordinadora del máster en la Universidad de Cádiz, Ana Jiménez. Una buena valoración ratificada también por el coordinador del máster en la Universidad de Córdoba, Manuel Ángel Amaro, quien ha apuntado que "en esta edición el máster ha tenido un repunte de 20 alumnos matriculados, incrementándose las peticiones de estudiantes latinos".

Así ha sido el caso de Leopoldo Anzola, de Venezuela, quien tras más de 30 años trabajando en el sector de la innovación agroalimentaria ha escogido cursar este máster en Cádiz porque le aportaba una vertiente complementaria a su extensa carrera. O el de estudiantes recién graduadas, como Jimena Díaz, alumna del máster de la UCO, quien explica que eligió este máster porque estaba muy relacionado con msu carrera (Ciencia y Tecnología de los Alimentos) y a raíz de cursarlo se ha dado cuenta de que "hay muchas más salidas" y le interesa, por ejemplo, "el comercio internacional de productos alimenticios, que además ha tenido varios profesores que han hablado del tema y puede ser una buena salida".

Y es que, en palabras del propio coordinador general del ceiA3 y vicerrector de Formación, Antonio Arenas, "a nivel de Andalucía este máster cubre un área fundamental, como es el área agroalimentaria, y cubre el vínculo colaborativo entre el sector público y la empresa privada, al poner en contacto a universidades con empresas", ya que todos los alumnos, con perfiles muy diversos, tienen una parte práctica durante esta formación donde pueden especializarse a través de trabajar directamente en empresas del sector.

Lo que realmente ha gustado de este máster es que "la teoría está muy aplicada a la práctica", teniendo "mucho contacto con empresas privadas y realmente así es como se puede conocer bien el trabajo que realiza la industria, que al final es lo importante", explicaba María José Guerra, alumna del máster en Cádiz.

Actualmente, el máster se encuentra en un periodo de modificación del plan de estudios y ambas universidades están manteniendo conversaciones para reorientarlo con nuevos itinerarios optativos, después de que se haya confirmado un proceso de renovación para continuar impartiéndolo, dentro de la oferta formativa, durante cinco años más.

MESA REDONDA SOBRE LA INNOVACIÓN

Durante la jornada de clausura, ha tenido lugar una primera mesa redonda en la que ha participado la directora-gerente del ceiA3, Lola de Toro, que ha subrayado también la relevancia de un máster así, especialmente en el contexto actual, incidiendo en la importancia de la innovación del sector agroalimentario. Para ello, ha remarcado las claves de éxito que rodean a los Grupos Operativos, donde las iniciativas de los proyectos parten del sector y escalan hasta la comunidad universitaria.

En este sentido, el ceiA3 hace de puente entre ambos actores, buscando respuestas de I+D de investigadores especializados en el área concreta demandada por el sector y presta su apoyo a lo largo de toda la ejecución del proyecto.

En este contexto, De Toro ha presentado el proyecto europeo Attactiss, sobre el que ha destacado su papel para fortalecer los Servicios de Apoyo a la Innovación (ISS): motores de innovación aplicada, capaces de unir a investigadores, empresas y actores locales para dar respuesta a desafíos concretos.

Específicamente, Attractiss tiene como objetivo mejorar e incorporar competencias, enfoques, instrumentos y modelos de gobernanza para los Estados miembros (EM) AKIS y específicamente para la innovación.

Otras entidades como Covap, Cicap y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han completado esa mesa redonda, centrada en innovación, que ha venido seguida de una pausa para el café y que ha continuado con otras presentaciones y la exposición y catas de razas autóctonas y jamón ibérico con vinos generosos de Córdoba.