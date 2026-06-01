Recuperan en Granada el entorno del Alcázar del Genil con una fuente inspirada en la cultura del agua andalusí

Granada recupera el entorno histórico del Alcázar del Genil con una fuente inspirada en la cultura del agua andalusí y nueva señalización turística - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado este lunes las obras que el Ayuntamiento ejecuta en el entorno del Alcázar del Genil para recuperar y poner en valor este singular enclave patrimonial mediante una nueva fuente recreativa transitable y la instalación de señalización turística peatonal.

La actuación, financiada con fondos Next Generation de la Unión Europea y dotada con una inversión de 100.000 euros, se desarrolla en los jardines situados entre el Alcázar del Genil, la Ermita de San Sebastián y el Palacio de Congresos, un espacio con un importante valor histórico y paisajístico que el Ayuntamiento pretende convertir en un nuevo punto de encuentro ciudadano y en una referencia dentro de los recorridos culturales y turísticos de la ciudad.

El proyecto ha permitido mejorar este entorno mediante la creación de nuevos itinerarios peatonales, la instalación de señalización turística direccional y la incorporación de una fuente diseñada para reinterpretar la relación histórica de este enclave con el agua y la tradición andalusí.

Uno de los elementos más singulares de la actuación es precisamente la nueva fuente recreativa transitable, concebida como un espacio de ocio y estancia integrado en los jardines existentes. La instalación está formada por nueve surtidores, ocho de ellos perimetrales y uno central en forma de corona, capaces de generar diferentes secuencias y juegos de agua mediante un sistema de control que permite variar la altura, intensidad y combinación de los chorros.

La fuente ha sido diseñada para favorecer la interacción directa de los usuarios con el agua, especialmente de los más pequeños, convirtiéndose en un nuevo espacio de disfrute al aire libre junto al río Genil. El conjunto incorpora además iluminación LED programable, que permite crear diferentes escenas visuales y refuerza el atractivo del espacio también durante la noche.

El diseño toma como referencia la tradición andalusí vinculada al propio Alcázar del Genil. La composición reproduce motivos geométricos inspirados en la azulejería nazarí y recupera el protagonismo histórico del agua como elemento esencial de las antiguas almunias granadinas, combinando geometría, color y movimiento para evocar el carácter de los espacios de recreo asociados históricamente a este enclave.

La actuación incluye además la instalación de nueva señalización turística peatonal para facilitar la orientación de vecinos y visitantes y reforzar la conexión entre los principales hitos patrimoniales del entorno, como el propio Alcázar del Genil, la Ermita de San Sebastián y el antiguo albercón del siglo XIII.

El objetivo es incorporar este espacio a los itinerarios culturales de la ciudad y favorecer nuevos recorridos turísticos que permitan descubrir otros enclaves de interés histórico más allá de los espacios tradicionalmente más visitados.

De esta forma, el proyecto contribuye a fortalecer el papel del entorno del Alcázar del Genil como un nuevo eje cultural y turístico entre el Centro Histórico y el barrio del Genil. Más allá de su valor patrimonial y turístico, el proyecto pretende recuperar este espacio como lugar de paseo, encuentro y disfrute para vecinos y visitantes.

La mejora del entorno, los nuevos recorridos peatonales y la fuente recreativa contribuyen a generar un espacio más atractivo y accesible para personas de todas las edades.

Para la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, "estamos recuperando un espacio con una enorme historia para que vuelva a formar parte de la vida cotidiana de Granada y de los recorridos de quienes nos visitan. Queremos que el Alcázar del Genil sea más visible, más accesible y que recupere el protagonismo que tuvo durante siglos como uno de los lugares más singulares vinculados al agua y al paisaje de nuestra ciudad".

El Alcázar del Genil, construido a comienzos del siglo XIII como residencia de recreo de los gobernantes almohades y posteriormente convertido en almunia andalusí, constituye uno de los testimonios más destacados de la Granada medieval fuera del recinto de la Alhambra. Monumento Histórico Nacional desde 1922 y Bien de Interés Cultural, fue también residencia de Aixa, madre de Boabdil, en los últimos años del reino nazarí.

Su entorno reúne además otros elementos patrimoniales de gran relevancia, como la Ermita de San Sebastián, los restos del antiguo albercón, el puente histórico sobre el río Genil y diversos vestigios asociados a la evolución de este corredor fluvial, conformando un conjunto de gran interés histórico, cultural y paisajístico.

La intervención recupera para la ciudad un espacio estrechamente ligado a la historia del agua y al paisaje del río Genil, reforzando su atractivo como lugar de encuentro, paseo y descubrimiento patrimonial para vecinos y visitantes.