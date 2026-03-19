Regantes de Mengíbar (Jaén) podrán reducir costes con la ampliación y mejora de su planta fotovoltaica

Fernández-Pacheco interviene en la inauguración de la ampliación y mejora de la planta fotovoltaica de la Comunidad de Regantes Santa María Magdalena. - Ángel Díaz - Europa Press

MENGÍBAR (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

Los miembros de la Comunidad de Regantes Santa María Magdalena, en Mengíbar (Jaén), podrán reducir costes gracias a la ampliación y mejora de su planta fotovoltaica. Una actuación que ha supuesto 1,96 millones de euros de inversión.

Así se ha puesto de relieve este jueves durante la inauguración de este proyecto, en la que ha participado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, junto a responsables de la citada entidad.

Fernández-Pachecho ha valorado que esta infraestructura "sigue creciendo" y "reduce costes energéticos a los agricultores". Al respecto, ha explicado hace casi tres años se puso en marcha esta una planta fotovoltaica con una superficie de 9 hectáreas y 9.300 módulos de 445 vatios de potencia máxima.

Nacía, según ha indicado, de la necesidad de reducir costes energéticos a los agricultores de esta zona de la provincia jiennense, dada la distancia entre las dos balsas de regulación que abastecen los riegos.

"Hoy esta planta es un éxito y ha logrado reducir la factura energética a los agricultores en más de un 50 por ciento. Algo que es vital para la rentabilidad del sector ante momentos complicados como los que vivimos con los efectos del cambio climático, patentes en las últimas borrascas, o con la subida del coste del carburante por la guerra en Irán", ha destacado.

El consejero ha detallado que la Junta de Andalucía ha destinado casi 600.000 euros para ampliar esta planta fotovoltaica, que cuenta con una inversión de 1,96 millones de euros. Se trata, además, de una instalación que no solo está autorizada para autoconsumo, sino que es la única de Jaén que puede vender excedente de energía.

Gracias a esta ampliación, se ha instalado una nueva planta solar con una potencia de dos megavatios. Permitirá un mayor grado de abastecimiento energético a los sectores IV, V y VI, aumentándoles el ahorro energético al 70 por ciento (en 2.900 hectáreas) y contribuyendo a un modelo agrícola más competitivo y sostenible a medio y largo plazo.

En este sentido, Fernández-Pacheco ha defendido que el futuro de la agricultura andaluza pasa necesariamente por la eficiencia energética y ha agradecido que haya comunidades de regantes como Santa María de la Magdalena que caminen en esta línea, "en la que van siempre van a contar siempre con el apoyo" de la Junta.

Desde 2019, se han ejecutado obras en la provincia de Jaén para autoproducción y mejora energética subvencionadas por el Gobierno andaluz por más de 9,3 millones de euros. Se suman, además, actuaciones de mejora y modernización de regadíos por 10,1 millones y obras de nuevos regadíos abastecidos con aguas regeneradas, por 2,1 millones.

"En total, casi 22 millones de euros para obras ya ejecutadas de las que se han beneficiado 29 comunidades de regantes de esta tierra", ha subrayado el titular de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.