Registrado un seísmo de magnitud 4,4 con epicentro en el mar de Alborán sentido en cinco provincias andaluzas

Registrado un seísmo de magnitud 4,4 con epicentro en el mar de Alborán sentido en cinco provincias andaluzas
Registrado un seísmo de magnitud 4,4 con epicentro en el mar de Alborán sentido en cinco provincias andaluzas - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 18 marzo 2026 8:10
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SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,4 y con epicentro en el mar de Alborán que se ha dejado sentir en la madrugada de este miércoles 18 de marzo en municipios de cinco provincias andaluzas y en Ceuta sin que haya constancia de daños.

Según informa el IGN en su página web, consultada por Europa Press, el movimiento sísmico se ha producido a las 00.24 horas a 92 kilómetros de profundidad y el teléfono 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha recibido más de una treintena de llamadas de municipios de Cádiz, Córdoba, Huelva y Málaga sin que haya constancia de daños.

En concreto, el seísmo se ha sentido con intensidad III-IV en Torremolinos, Mijas y Ojén en la provincia de Málaga; Almadén de la Plata y Aznalcóllar en la provincia de Sevilla y en Córdoba y Los Pedroches en la provincia de Córdoba.

También ha alcanzado intensidad III en Alcalá del Río y Constantina en Sevilla; en Málaga, Vélez-Málaga y Torremolinos en la provincia de Málaga; en Motril en la provincia de Granada; y en Villanueva de Córdoba y Villarrubia en la provincia de Córdoba.

Con menor intensidad ha sido sentido además en más de medio centenar de localidades andaluzas de Cádiz, Córdoba, Málaga, Huelva y Sevilla, además de en Ceuta y la provincia de Ciudad Real.

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