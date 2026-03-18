Registrado un seísmo de magnitud 4,4 con epicentro en el mar de Alborán sentido en cinco provincias andaluzas - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,4 y con epicentro en el mar de Alborán que se ha dejado sentir en la madrugada de este miércoles 18 de marzo en municipios de cinco provincias andaluzas y en Ceuta sin que haya constancia de daños.

Según informa el IGN en su página web, consultada por Europa Press, el movimiento sísmico se ha producido a las 00.24 horas a 92 kilómetros de profundidad y el teléfono 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha recibido más de una treintena de llamadas de municipios de Cádiz, Córdoba, Huelva y Málaga sin que haya constancia de daños.

En concreto, el seísmo se ha sentido con intensidad III-IV en Torremolinos, Mijas y Ojén en la provincia de Málaga; Almadén de la Plata y Aznalcóllar en la provincia de Sevilla y en Córdoba y Los Pedroches en la provincia de Córdoba.

También ha alcanzado intensidad III en Alcalá del Río y Constantina en Sevilla; en Málaga, Vélez-Málaga y Torremolinos en la provincia de Málaga; en Motril en la provincia de Granada; y en Villanueva de Córdoba y Villarrubia en la provincia de Córdoba.

Con menor intensidad ha sido sentido además en más de medio centenar de localidades andaluzas de Cádiz, Córdoba, Málaga, Huelva y Sevilla, además de en Ceuta y la provincia de Ciudad Real.