Rego acusa a Moreno de "anteponer negocio a salud": "El destrozo a la sanidad pública andaluza no tiene precedentes"

Archivo - La ministra Sira Rego atiende a los medios - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, abordará este viernes junto a un grupo de jóvenes los "retos" y las "preocupaciones" de la juventud andaluza en un acto organizado por CCOO Andalucía. En este encuentro, los participantes conversarán con la ministra Rego acerca de la "precariedad vital y laboral", el acceso a la vivienda y las carencias de los servicios públicos.

En este sentido, la ministra Rego ha señalado en una nota "el destrozo sin precedentes que está haciendo el Gobierno de Juanma Moreno a los servicios públicos y, en particular, a la sanidad andaluza". En sus redes sociales, la titular de Juventud e Infancia ha acusado esta semana al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "anteponer el negocio a la salud" y ha afeado la "opacidad" de la gestión de su gobierno "en la gestión del escándalo de los retrasos en el cribado del cáncer de mama".

Este jueves, Rego visitará el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San Ignacio del Viar de Alcalá del Río (Sevilla) con el propósito de conocer de mano del alumnado del centro su proyecto de Constitución Escolar Lunar. Durante la visita al centro educativo, un grupo de alumnado de tercer ciclo presentará a Rego el proyecto, inspirado en la Agenda Espacio 2023 y que aboga por una "gestión ética y sostenible de la Luna", incorporando valores como la diversidad, el respeto y la igualdad.

Por la tarde, la titular de Juventud e Infancia visitará el Ayuntamiento de Teba (Málaga) y mantendrá un encuentro con su alcalde, Cristobal Corrales, y la Corporación municipal. Asimismo, el viernes, en Málaga, mantendrá un encuentro con colectivos especializados en intervención social, organizado por el Colegio de Trabajo Social.