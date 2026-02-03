La rendición de información de entidades locales a la Cámara de Cuentas de Andalucía crece entre 2023 y 2025. - CÁMARA DE CUENTAS ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La rendición de información de entidades locales a la Cámara de Cuentas de Andalucía ha crecido en materia de contratos, convenios y control interno durante el periodo 2023-2025, consolidando "una tendencia positiva hacia una mayor transparencia y cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente".

Según ha detallado la Cámara de Cuentas en una nota, en términos globales, la rendición de información ha aumentado un 98% en contratos, un 135% en convenios y un 92% en control interno, lo que refleja un "avance significativo en la colaboración de las entidades locales con el órgano fiscalizador".

Por tipología de entidad, los ayuntamientos, que concentran el mayor volumen de información rendida, han incrementado sus envíos en un 74% en contratos, un 104% en convenios y un 74% en control interno, "evidenciando una mejora sostenida en todas las áreas analizadas".

Por otro lado, las diputaciones provinciales también muestran una evolución positiva, con aumentos del 67% en contratos, 50% en convenios y 14% en control interno, "manteniendo niveles elevados de cumplimiento, especialmente en la rendición contractual".

Asimismo, destaca especialmente el comportamiento de las entidades locales menores, que registran incrementos muy "relevantes" respecto a 2023, con un 294% en contratos, un 245% en convenios y un 195% en control interno, lo que pone de manifiesto "un importante esfuerzo de adaptación a las exigencias de rendición".

En este sentido, las mancomunidades presentan los mayores crecimientos relativos, multiplicando por más de cuatro la información rendida en contratos (442%) y control interno (447%), y por casi nueve la correspondiente a convenios (892%), "consolidando un cambio estructural en su relación con la Cámara de Cuentas".

Por tanto, "estos datos confirman el impacto positivo de las actuaciones de impulso, asistencia y concienciación desarrolladas por la Cámara de Cuentas de Andalucía en los últimos años, así como el creciente compromiso de las entidades locales con la transparencia".