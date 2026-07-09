Renfe da por solucionada la incidencia en Alta Velocidad Madrid-Andalucía por robo de cable entre Ciudad Real y Malagón

Archivo - Viajeros en el vestíbulo de la estación de trenes de Santa Justa de Sevilla esperando la salida de su tren. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA/CIUDAD REAL 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha dado por solucionada a primera hora de este jueves 9 de julio la incidencia que afectó en la tarde de este miércoles a la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía provocada por un robo de cables entre Ciudad Real y Malagón, en la comunidad de Castilla-La Mancha.

Así lo ha comunicado Renfe en un mensaje publicado a las 07.30 horas en sus redes sociales, consultada por Europa Press, donde da por solucionada la "incidencia" que causó retrasos en los trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla por segunda jornada consecutiva.

En este sentido, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha advertido del "aumento" de casos de robo de cable en el Corredor Sur en la última semana, destacando que en la última semana, desde el pasado 1 de julio, se han contabilizado tres robos de cable con una "afección grave al servicio ferroviario".

En contexto, en el país se han registrado y denunciado 6 robos de cable ferroviario, en total nueve incidencias relacionadas con este tipo de actos vandálicos en una semana, según ha detallado Adif en un comunicado.

En concreto, en el caso del Corredor Sur se han registrado tres robos en cinco días y se han concentrado en la misma zona: entre Urda, Malagón y Ciudad Real.

Adif ha indicado que todos ellos provocan "incidencias técnicamente difíciles de resolver, que repercuten irremediablemente en cortes de circulación prolongados y molestias a los viajeros, además de poder originar problemas de seguridad".

En esta zona, Adif cuenta con tres patrullas de vigilancia. Además, ha destacado el refuerzo de efectivos con dos patrullas adicionales, además del refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con los que trabaja "de forma coordinada".