Renfe mantiene suspendidos los trenes en Andalucía salvo el C1 de Málaga y el AVE Madrid-Villanueva de Córdoba

Imagen de archivo de tren de Renfe. - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe mantiene cancelados a primera hora de este sábado, 7 de febrero, la mayoría de trenes que circulan por Andalucía como consecuencia del fuerte temporal que azota la comunidad desde hace días. Así, sólo mantiene el servicio del Cercanías C1 de Málaga y garantiza el trayecto del AVE entre Madrid y Villanueva de Córdoba.

Según la última actualización difundida por Renfe a través de su canal oficial de X (antes Twitter), consultada por Europa Press, Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía finalizan su recorrido en Villanueva de Córdoba a causa de las condiciones meteorológicas adversas en la comunidad andaluza.

Para paliar esta medida, la operadora ha señalado que continúa prestándose el servicio por carretera entre Villanueva de Córdoba y Córdoba.

Por otro lado, Renfe han concretado que continúa suprimido todo el servicio ferroviario a excepción de la línea C1 del núcleo de Cercanías de Málaga.