Representantes de los servicios que auxiliaron en el siniestro de Adamuz encienden el alumbrado de la Feria de Córdoba

Archivo - Vista aérea de la Feria de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes de las distintas entidades y servicios que participaron en las labores de auxilio y atención tras el accidente ferroviario de Adamuz, que el día 18 de enero causó 46 personas muertas y más de 120 heridas, serán los encargados de encender la noche de este viernes, a las 22,00 horas, el alumbrado de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba 2026.

Con esta decisión, el Ayuntamiento quiere reconocer públicamente la profesionalidad, coordinación y entrega demostradas por los efectivos que intervinieron en las tareas de rescate, asistencia y acompañamiento a las víctimas y familiares.

Según ha informado el Consistorio, en el acto participarán miembros de los diferentes cuerpos y dispositivos que formaron parte del operativo de emergencias activado durante aquellos días, como el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis); Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios; Unidad Militar de Emergencias (UME), efectivos del BIEM II; Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con la red hospitalaria liderada por el Hospital Universitario Reina Sofía, con apoyo de los centros de Montilla y Pozoblanco; Cruz Roja Española; Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, directora de Comunitario del Centro Cívico Poniente Sur; Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, directora de Servicio del Centro Cívico Poniente Sur.

Igualmente, Emergencias 112 Andalucía/GREA; Guardia Civil; Policía Nacional y Autonómica; Policía Local de Córdoba y Adamuz; Protección Civil de Córdoba y Adamuz; Adif, Seguridad y Mantenimiento; Instituto de Medicina Legal de Córdoba (IML), y Audiencia Provincial.

IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN

El homenaje pretende poner en valor la importancia de la coordinación entre administraciones, servicios públicos y profesionales de distintos ámbitos ante situaciones de emergencia, así como destacar "el compromiso, la capacidad de respuesta y la vocación de servicio demostrados por todos los efectivos implicados durante unos días especialmente complejos y difíciles".

Entre las entidades se encuentra el Hospital Universitario Reina Sofía, que este año conmemora su 50 aniversario, una efeméride que coindice con este reconocimiento y que permite poner en valor a "uno de los grandes referentes sanitarios y de investigación a nivel nacional, pieza clave en la atención hospitalaria en Córdoba durante las últimas cinco décadas".