Repullo (PP-A) aboga por una campaña electoral centrada en "el diálogo, la gestión y la defensa de Andalucía"

El director de campaña del PP de Andalucía y líder de la candidatura del PP de Córdoba a las próximas elecciones autonómicas del 17M, Antonio Repullo, en el acto junto a miembros de la candidatura y del PP cordobés. - PP

CÓRDOBA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de campaña del PP de Andalucía y líder de la candidatura del PP de Córdoba a las próximas elecciones autonómicas del 17M, Antonio Repullo, ha hecho este jueves un llamamiento a la movilización de los cordobeses de cara a la cita electoral y ha abogado por una campaña "valiente, cercana y basada en la escucha activa", centrada en "el diálogo, la gestión y la defensa de Andalucía y Córdoba".

Repullo ha participado en la capital cordobesa en el acto de inicio de la campaña electoral junto al alcalde de la ciudad y miembro de la candidatura cordobesa, José María Bellido, y el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina. Durante su intervención, ha destacado que se inician "unos días clave para salir a la calle, compartir el proyecto político del PP y reforzar el vínculo con los ciudadanos, poniendo en valor los avances logrados en Córdoba y Andalucía en los últimos años".

En este sentido, ha defendido "el modelo de gestión del PP como una apuesta firme por el progreso, la estabilidad y el orgullo andaluz", centrado en "la mejora de los servicios públicos, el impulso económico y el apoyo a las familias".

Asimismo, ha incidido en "la necesidad de mantener una política útil, basada en el diálogo, el respeto y los hechos, frente a la confrontación estéril". "Somos un partido que se parece a Andalucía, que escucha, que trabaja y que ofrece soluciones reales", ha afirmado.

El candidato ha puesto en valor el liderazgo de Juanma Moreno, "quien ha consolidado una forma de gobernar basada en la serenidad, la moderación y el rigor". Según Repullo, "esta vía andaluza ha permitido situar a la comunidad como referente en crecimiento, atracción de inversiones y generación de empleo, rompiendo con inercias del pasado y reforzando la confianza de los ciudadanos en las instituciones".

En contraposición, el popular ha criticado "la actitud del Gobierno central y del PSOE, que perjudican los intereses de Andalucía, cuya única prioridad es mantenerse en el poder frente a las necesidades de los territorios".

En este sentido, ha reclamado "mayor compromiso con cuestiones clave como la financiación autonómica, las infraestructuras hidráulicas y ferroviarias", así como "el desarrollo económico de la provincia de Córdoba", insistiendo en la necesidad de "más responsabilidad, más respeto y menos confrontación".

Igualmente, Repullo ha apelado a "la responsabilidad colectiva" de cara a la jornada electoral, subrayando que "cada voto será decisivo para garantizar la estabilidad y el avance de Andalucía". En su cierre, ha animado a afrontar la campaña "con ilusión, humildad y cercanía", defendiendo "un proyecto político unido, sólido y preparado para seguir construyendo el futuro de Córdoba y de toda Andalucía".

"CON ESTABILIDAD LOS RESULTADOS LLEGAN"

Mientras, Bellido ha elogiado "los datos que reflejan con claridad que cuando hay estabilidad y buena gestión, los resultados llegan", y ha destacado que "Córdoba registra la cifra de paro más baja en los últimos 20 años, una evolución muy positiva que se traduce en que cada día una media de siete personas salen de las listas del desempleo en la ciudad".

El popular ha resaltado "la colaboración del Ayuntamiento con el gobierno de Juanma Moreno, con proyectos concretos que ya tienen impacto directo en Córdoba, como el aeropuerto". "Gracias a esta cooperación con la Junta y la Diputación, contamos con vuelos regulares en los últimos años", ha destacado.

Para el regidor, "Córdoba avanza, crece y necesita que Andalucía siga en esa senda de crecimiento y seguridad, un camino que solo es posible desde la estabilidad que aporta seguir de la mano del gobierno andaluz de Juanma Moreno, frente a modelos de gestión del pasado encabezados por María Jesús Montero, protagonista de lo que estamos viendo estos días en el Tribunal Supremo". En palabras de Bellido, "está en juego seguir consolidando oportunidades para Córdoba desde la estabilidad".

"ELEGIR ENTRE DOS MODELOS"

Por su parte, Molina ha asegurado que "hoy comienza una campaña electoral decisiva para el futuro de Andalucía y de Córdoba". "Una campaña en la que hay que elegir entre dos modelos muy distintos: el de la estabilidad, la gestión y la moderación que representa Juanma Moreno, o el del ruido, la confrontación y la incertidumbre", ha dicho.

El presidente de los populares cordobeses ha recordado "cómo en estos años "Andalucía ha cambiado con más empleo, más oportunidades y más confianza". Por eso, "esta campaña no va de promesas, va de hechos: de decidir si seguimos avanzando o si damos un paso atrás", ha incidido.