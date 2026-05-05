Rescatado en Jaén un hombre que estaba herido en una hondonada en el paraje de Jabalcuz

Varios bomberos participan en el rescate. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 5 May. (EUROPA PRESS) -

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Jaén han rescatado este martes a hombre que se encontraba herido en una hondonada en el paraje de Jabalcuz.

Ha sido a última hora de la mañana cuando una dotación de siete bomberos con dos vehículos todoterreno se ha desplazado hasta la zona, en las inmediaciones de la urbanización del mismo nombre, tras recibir llamada del 112.

Los efectivos han rescatado al varón, de unos 62 años, que al parecer sufría contusiones de importancia tras haber caído de un árbol, según ha informado el Ayuntamiento de la capital jiennense.

La complejidad del rescate por las características del terreno es la que ha justificado la intervención de los bomberos, que han subido a pulso la camilla con el herido para ser atendido por el 112 y trasladado al hospital de referencia.