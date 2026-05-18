Restablecida la circulación del servicio ferroviario entre Albolote y Granada

Archivo - Vías de tren (recurso). - ADIF - Archivo

GRANADA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El servicio ferroviario entre Albolote y Granada capital ya ha sido restablecido tras haber quedado suspendido temporalmente desde la tarde de este pasado domingo debido a un incendio en una nave de textil muy próxima a la vía.

Adif ha informado de que la circulación del servicio ferroviario entre la referida ciudad del cinturón metropolitano y la capital granadina ya se ha restablecido con normalidad.

Renfe había establecido una alternativa de transporte para los trenes de Media y Larga Distancia a Granda por el referido incendio en una nave del polígono Juncaril, en la localidad de Peligros, cuya fachada se derrumbó parcialmente junto a las vías del tren.