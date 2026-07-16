El Rey presidirá en la Alhambra de Granada el acto de conmemoración del V centenario del Consejo de Estado

Archivo - Don Felipe IV y Doña LetIzia, antes de la cena oficial la III Cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebró en la Alhambra en octubre de 2023, en Granada. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI presidirá en el segundo semestre del año en el Palacio de Carlos V, en la Alhambra, un acto solemne de conmemoración del V Centenario del Consejo de Estado.

Así lo ha avanzó este pasado miércoles la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, durante la tercera reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario del máximo órgano consultivo del Gobierno de España.

Este comité tiene encomendado el impulso a la ejecución del programa de eventos y actividades conmemorativas que se están desarrollando en 2026.

En su intervención, Calvo hizo balance de los actos realizados y manifestó su satisfacción por el cumplimiento del objetivo de este aniversario: conmemorar estos 500 años en la historia de España, dar a conocer la institución y renovar el compromiso con los valores y principios que han hecho del Consejo una institución de prestigio.

La presidenta informó del calendario de eventos para el segundo semestre con relevancia institucional e internacional y ha destacado, entre ellos, el acto en Granada que presidirá el Rey, un acto solemne y de naturaleza histórica, en el Palacio de Carlos V de la Alhambra donde Carlos I creó esta institución.

En agosto se impartirá el curso 'El Consejo de Estado en su V Centenario', en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. En el marco de las XXV Jornadas sobre la función consultiva, en noviembre en Barcelona, habrá un acto institucional con los Consejos Consultivos.

También este mes se inaugurará una exposición en la Biblioteca Nacional de España y se celebrará el Simposio internacional que reunirá en Madrid a los órganos consultivos equivalentes al Consejo de Estado procedentes de distintos países europeos, así como de Colombia.

Desde septiembre y hasta final de año continuará el ciclo de conferencias 'La huella del Consejo de Estado' en diferentes ciudades, a cargo de prestigiosos especialistas.

El 12 de septiembre, Lotería Nacional conmemora con un décimo el aniversario y en diciembre tendrán lugar las primeras Jornadas de Puertas Abiertas del Palacio de los Consejos, en colaboración con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Completan este calendario de eventos la publicación de once libros con abordan diferentes temáticas relacionadas con el Consejo, en colaboración con el BOE.